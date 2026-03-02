Diverses activitats cancel·lades en l'MWC per l'atac a l'Iran

L'atac dels Estats Units i Israel a l'Iran d'aquest cap de setmana ha obligat a cancel·lar diverses activitats del Mobile World Congress. Així, la vice-presidenta executiva de la Comissió Europea (CE) per a una Transició Neta, Justa i Competitiva, Teresa Ribera, oferia aquest dilluns un punt d'atenció als mitjans de comunicació que s'ha cancel·lat perquè la presidenta de la Comissió Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha convocat una reunió extraordinària del Col·legi de Comissaris arran de l'atac a l'Iran.\r\n\r\nPer la seva banda, Telefónica tenia prevista a la tarda una taula organitzada amb la CE que inicialment comptava amb la vice-presidenta executiva de l'ens per a la Sobirania Tecnològica, la Seguretat i la Democràcia, Henna Virkkunen. Finalment Virkkunen no hi assistirà, com tampoc ho farà el president de Telefónica, Marc Murtra, tot i que sí que hi serà el director digital de Telefónica i conseller delegat de Telefónica Innovación Digital, Sebas Muriel.\r\n\r\nEl president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que les afectacions en el Mobile per l'escalada del conflicte són "molt restringides" ja que, malgrat que alguns congressistes i autoritats no han pogut arribar a Barcelona, la majoria ho havien fet dies abans. El congrès de tecnologia comença avui i s'allargarà fins dijous.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nLa presència d'Israel al Mobile aixeca protestes i mostra les costures dels compromisos polítics a Barcelona David Cobo\r\n\r\n