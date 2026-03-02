L'Íbex reacciona a l'atac a l'Iran amb una caiguda del 3%

El conflicte bèl·lic al Orient Mitjà ja afecta les borses. L'Íbex 35 ha començat el dilluns amb una caiguda del 2,9%, perdent la quota psicològica dels 18.000 enters i situant-se en els 17.830,5 punts a les 9.00 hores. És la primera reacció a l'atac dels Estats Units i Israel sobre l'Iran iniciat aquest cap de setmana. Minuts després de l'inici de la sessió, el principal indicador estatal moderava la seva baixada fins al 2,5%.
La tendència a la baixa s'ha replicat a la resta de borses europees. Milà -2,06%-, Frankfurt -2,2%-, París -1,9%- i Londres -0,6%-iniciaven la jornada amb signe negatiu. Fora d'Europa, el Nikkei japonés també anava cap avall -1,35%-.
A l'Íbex-35, vora les 11.00 hores els descensos més importants eren els de IAG (-5,59%), Inditex (-4,76%), Unicaja (4,84%) i Santander (4,58%). Per contra, també hi havia pujades notable. Repsol (+4,41%), Indra (+0,68%%) i Naturgy (+0,68%). Tant les pujades com les baixades s'han anat moderant a mesura que avançava el matí.
El petroli es dispara
Borses a banda, la principal afectació del conflicte bèl·lic l'ha rebut eldel petroli. El preu del barril de Brent -referència a Europa- pujava un 9,5% al voltant de les 9.10 hores, fins a 79,8 dòlars, mentre que el West Texas Intermediate (WTI), referència als Estats Units, avançava un 8,8%, fins a 72,9 dòlars. Una de les respostes de l'Iran a l'atac Estats Units i Israel va ser tancar l'estret d'Ormuz, que uneix el golf Pèrsic amb l’oceà Índic, un punt estratègic pel comerç de petroli mundial.
Des d'aquest estret del Golf Pèrsic surt una quarta part del petroli que es consumeix arreu del planeta, fet que el converteix en un nus logístic essencial per al mercat energètic mundial en què participen l’Orient Mitjà, Europa, la Xina i els Estats Units. La Guàrdia Revolucionària de l'Iran va prohibir als vaixells passar per l'estret d'Ormuz aquest dissabte quan va començar l'atac conjunt d'Israel i els EUA.