Els cinc alicients del Mobile World Congress 2026

El Mobile World Congress (MWC) torna a Barcelona. El saló líder de la tecnologia -enguany s'esperen 110.000 visitants de 205 països- aterra a la capital catalana per vintena vegada. Una tradició que ha fet que els barcelonins s'acostumin a veure la ciutat plena d'homes amb americana i corbata, furgonetes negres i hotels plens. A dins del saló -on accedeixen els expositors de les empreses, els directius de les multinacionals, els periodistes, i els curiosos disposats a pagar una morterada- enguany hi ha cinc aspectes en què cal tenir l'ull posat. Els repassem:
El rol de la IA
La gran novetat de la tecnologia en els darrers anys ha sigut l'aparició de la intel·ligència artificial -que ja va marcar el congrés de l'any passat-. Enguany tornarà a fer-ho amb una gran pregunta al capdavant: cap a on s'ha d'enfocar? Les empreses ja donen per fet que la IA es convertirà en una companya de viatge imprescindible i el MWC ha de servir per començar a veure com es pot gestionar en infraestructures d'alta complexitat -xarxes de telecomunicacions- per tenir un impacte directe en els processos i els resultats. A banda, també s'abordarà l'ètica de la IA.
Mòbils plegables
I tot i que la intel·ligència artificial ha tret protagonisme als que eren el rei del congrés -els mòbils- els dispositius no han quedat oblidats del tot. De fet, diverses grans tecnològiques aprofiten el MWC per ensenyar novetats potents i intentat posicionar-les al mercat. Enguany dues empreses importants com Xiaomi i Honor aprofiten el cap de setmana previ al congrés per presentar nous models: un de plegable i un que intenta millorar encara més l'experiència fotogràfica. Són dos dels aspectes cap on s'enfoca el futur dels mòbils. A la Fira de Barcelona hi haurà l'estand de Samsung, però no el d'Apple, que mai hi ha participat.
Ja arriba el 6G?
I parlant de telèfons, un altre dels temes de debat serà el de la connectivitat. Acostumats ja a utilitzar el 5G, el MWC sovint fa la funció d'avantsala d'allò que serà una realitat pròximament. En l'edició de 2026 serà el 6G, i els líders del sector profunditzaran en els avenços d'aquesta tecnologia, que s'ha d'integrar als dispositius més d'hora que tard. En particular, el valor diferencial serà la seva capacitat de funcionament en entorns d'alta densitat, industrials i infraestructures de transport. Tot i això, al 5G encara li queda vida i els experts exploraran en quins àmbits es pot aplicar. I per acabar amb les xarxes de comunicacions, un concepte que començarà a sonar amb força: les arquitectures híbrides. Portat a la pràctica és integrar les xarxes terrestres (fibra, 5G o antenes) amb les xarxes satel·litàries.
La geopolítica de la tecnologia
El MWC de l'any passat va començar amb el crit d'alerta de Marc Murta -president de Telefònica- a les empreses tecnològiques europees per intentar formar part del monopoli de la tecnologia que capitalitzen els Estats Units i la Xina. Un any després la situació no ha variat massa, i de fet, el creixement de la intel·ligència artificial i la demanda energètica, ha avivat el debat. La sobirania d'Europa en camps com els xips avançats, el 6G, la connectivitat per satèl·lit i les xarxes resilients, marcarà el món del futur, i el Mobile tornarà a posar el debat sobre la taula.
L'amenaça de protestes
Tot i que Israel va cridar a boicotejar el MWC i l'Ajuntament de Barcelona va trencar relacions amb el país hebreu, el MWC comptarà amb la presència d'un pavelló del govern d'Israel i la participació de diverses empreses israelianes. Serà el component polèmic del congrés. Activistes propalestins ja van exigir que es cancel·lés el pavelló del govern d'Israel fa unes setmanes i les protestes a les portes del congrés són una escena més que esperable. Com a contrapunt, el Mobile d'enguany també comptarà amb la presència d'onze empreses palestines.