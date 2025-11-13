El Mobile celebrarà el seu 20è aniversari en una edició centrada en la IA que espera fins a 110.000 visitants

El Mobile World Congress (MWC) celebra el seu 20è aniversari aquest 2026. En l'edició d'enguany, que aterrarà a Barcelona entre el 2 i el 5 de març, s'espera rebre entre 100.000 i 110.000 visitants de més de 200 països. Així ho han afirmat els màxims dirigents del congrés en una trobada amb periodistes aquest dijous. Segons ha explicat el conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, la intel·ligència artificial serà la protagonista del saló, però també compartirà espai amb innovacions de robòtica i la indústria espacial de baixa altitud, que tindrà una zona especial dedicada amb empreses com Space X.
A més, s’organitzarà per primer cop un esdeveniment al Circuit de Catalunya el cap de setmana abans del congrés. La trobada a Montmeló està pensada pel dia 1 de març i unirà alts executius de grans empreses i companyies que mostren solucions innovadores en mobilitat intel·ligent i als grans esdeveniments esportius sota el nom de ‘Circuit X’. Hoffman ha detallat que és un esdeveniment per “parlar de com la connectivitat i el sector del transport s'estan unint”.
Quant al congrés en si, els màxims dirigents han anunciat aquest dijous que la intel·ligència artificial “dominarà” el saló: "És el tema omnipresent aquest any", ha dit Hoffman, que ha assegurat que és una tecnologia que “ho canvia tot” i que s’ha d’adreçar des de diversos vessants.
Durant quatre dies, el programa estarà estructurat entorn de sis eixos temàtics com ara infraestructures intel·ligents, intel·ligència artificial en les telecomunicacions, en les empreses, connectivitat i tecnologia per a tothom. “Parlarem no només d'aquest canvi, sinó també de l'ètica al voltant de la IA, que és molt, molt important, com utilitzem la IA responsable per a la millora de la societat i que ningú es quedi enrere”, ha insistit el director de la GSMA, l’organitzadora del macro l’esdeveniment tecnològic.
En total, gairebé 3.000 empreses tecnològiques s’aplegaran el pròxim mes de març al recinte de la Fira de Gran Via, que ja està pràcticament tot ple a quatre mesos de l’esdeveniment. “Tot està gairebé esgotat. La demanda per venir a Barcelona és més forta que mai”, ha dit Hoffman.
Pel que fa al total d’assistents, l'organització ha destacat que no els importa el nombre de persones que venen sinó que vinguin els visitants que volen. En aquest sentit, han afirmat que esperen la visita de 25.000 executius d’alt nivell, fet que veuen “molt més important” que arribar a una xifra rècord o no. El màxim d’assistència del congrés està fixat en 109.000 persones, xifra a la qual es va arribar l’any passat i el 2019.
D'altra banda, aquest any prendrà especial importància la indústria espacial, que tindrà una zona especial dedicada al Hall 6 sota el nom de ‘Noves Fronteres’. En aquest espai hi haurà demostracions en viu i casos d’ús reals d’aquest sector i d’altres, com ara la computació quàntica.
L’organitzadora del MWC obre les portes a les empreses israelianes
Quant a la participació de les empreses israelianes al congrés, la GSMA els ha deixat les portes obertes. L'esdeveniment està obert a companyies de tots els països del món sempre que no hi hagi una normativa que impedeixi que hi participin. Per això, l’organitzadora assegura que “si els països i les empreses no estan sancionats” en el moment en què comenci la fira “seran benvinguts al congrés”, segons ha afirmat la directora de màrqueting de la GSMA, Lara Dewar en declaracions a l'ACN.
Dewar ha destacat que a l'esdeveniment es prioritza "la política de la tecnologia" malgrat els conflictes oberts al món i ha afirmat que la societat es beneficia quan l’ecosistema tecnològic es manté harmonitzat.