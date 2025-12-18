Pimec insta a fer un bon ús de les baixes laborals

Pimec celebra "enormement" la campanya de Salut que insta a fer un bon ús de les baixes laborals. En un esmorzar informatiu aquest dijous, el president de Pimec, Antoni Cañete, ha replicat les crítiques dels sindicats a la campanya, que CCOO i UGT consideren "insultant" i "perillosa". "La perillositat és fer un mal ús dels recursos que tenim, que expliquin on veuen la perillositat", ha reclamat Cañete. Segons el president de l'organització de les petites i mitjanes empreses catalanes, calen més campanyes de sensibilització per fer un "ús eficaç i eficient del sistema" de Salut.
Cañete ha assegurat que el sistema sanitari sovint està "col·lapsat" per temes administratius: "És estrany que una mútua et pugui donar l'alta quan has tingut un accident, amb un metge, i no te la pugui donar quan estàs malalt". En aquest sentit, ha afegit que els ciutadans "no sempre fan un bon ús" de les baixes, i que aconseguir revertir-ho ho han d'exigir "metges i societat" perquè es paguen "amb diners públics i de l'empresa".
El president de Pimec també ha afegit que podrien agilitzar-se els processos des del punt de vista administratiu. "Jo espero que tinguem alguna possibilitat de millorar", ha dit assegurant que ha parlat del tema amb la ministra d'Inclusió, Elma Saiz. "Hi ha persones que volen reincorporar-se i com que tenen una cita molt tardana, no poden", ha lamentat.
Cañete fa referència a la campanya de Salut que des de fa uns mesos ha penjat als CAPs missatges com "Catalunya té el 17% d'afiliats a la Seguretat Social de l'estat espanyol, però acumula el 25% de baixes laborals de tot l'estat" o "Fer-ne un bon ús és també la teva responsabilitat".
Adverteix que la llei de Cambres genera "inseguretat jurídica i invasió de competències"
En el marc de l'esmorzar informatiu, el president de Pimec també ha advertit que la proposta de llei de Cambres que està al Parlament inclou elements que generen "inseguretat jurídica, confusions i invasió de competències". "Les cambres han de fer de cambres, les patronals de patronals i els sindicats de sindicats", ha apuntat Cañete, qui també ha dit que, tot i que no es van oposar en el seu moment a la tramitació de la llei, un cop analitzat a fons el text, han vist que inclou elements que els preocupen.
El mes de novembre, la proposició de llei de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres va superar el debat de totalitat i continua ara la seva tramitació al Parlament. La iniciativa, presentada pel PSC, Junts, ERC i el PPC, va arribar a aquest primer debat sense esmenes de retorn amb un text consensuat entre les 13 cambres que adapta la normativa catalana a la llei bàsica estatal de cambres de comerç del 2014 i actualitza la llei catalana del 2002.
Ara, Pimec alerta que en el fons de la llei, s'han trobat un "text diferent" al que esperaven, i que promouran amb els partits la inclusió d'esmenes per fer canvis. "Es parla de participació, i la participació en els espais de diàleg és dels agents més representatius", ha explicat Cañete, en referència a CCOO, UGT, Foment i Pimec.
D'altra banda, Cañete ha explicat que els membres del Consell Econòmic i Social (CESE) tenen el mandat caducat des del gener passat i que des de Pimec han demanat a la vicepresidenta Yolanda Díaz celeritat per renovar-los i incloure-hi un representant de la patronal catalana.