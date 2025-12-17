«Serà una temporada de grip dura, però en cap cas justifica mesures extremes com les de la Covid»

Aquesta és la "pitjor" temporada de grip dels últims anys a Catalunya. Així ho ha avisat Jacabo Mendioroz, el subdirector general de Vigilància de Salut Pública, tot i que deixa clar que "no té res a veure" amb la pandèmia que es va viure fa cinc anys a causa de la Covid-19. “Serà una temporada dura, però crec que en cap cas justifica mesures tan extremes com les que es van haver de prendre durant la Covid, com limitar el dret a la reunió”, assenyala en una entrevista amb l'ACN. Davant el marcat augment de casos dels darrers dies i la proximitat de Nadal, Mendioroz diu que és important que els col·lectius vulnerables es vacunin encara perquè, tot i que és "una mica tard", queda temporada per davant. En aquest sentit, l'epidemiòleg explica que creu que un dels motius pels quals la gent no es vacuna es deu a una "baixa percepció del risc”.
Tot just aquesta setmana, la incidència estimada de la grip ha arribat a 766 casos per 100.000 habitants, quan la setmana anterior ja era de 421 i s'havia duplicat en comparació a la setmana prèvia, segons les darreres dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (SIVIC). Davant d'aquestes dades, els responsables sanitaris adverteixen que aquesta xifra és "molt superior" a la d'anys anteriors, motiu pel qual fa uns dies van decretar l’obligatorietat de la mascareta dins els centres sanitaris i residències. Tot i això, Mendioroz assegura que l'escenari actual és completament diferent del de la Covid.
“La grip no és un virus nou amb la letalitat que va tenir la covid i amb la capacitat de transmissió en un sistema immunitari que no l'havia vist mai", assegura. El subdirector de Salut apunta que, encara que "no té res a veure", aquesta "serà una temporada gripal difícil".
Respecte a les xifres de contagis, Mendioroz indica que en la darrera setmana se n'han registrat 93.500 del conjunt de virus respiratoris. En aquest sentit, recorda que durant la pandèmia de fa cinc anys n'hi va haver 60.000 diaris. És per això que "tant en termes de transmissió com d'impacte posterior", creu que "la situació no és comparable" i que "no cal anar més enllà del que s'ha recomanat.
L'expert sí que admet, però, que aquesta és una temporada "atípica" de la grip perquè el virus s’ha avançat unes setmanes -com ja estava previst- i per l’elevat nombre de contagis. De fet, quant als contagis, explica que en aquests moments el subtipus de virus predominant és l’A (H3N2), que fa temps que no circulava; de manera que el sistema immunitari no el recorda tant, i la coincidència amb la vacuna és també menor.
Amb tot, els responsables sanitaris remarquen la importància que els majors de 60 anys o dones embarassades, entre altres, es vacunin; perquè sí que ofereix una cobertura parcial davant del contagi i per reduir el risc de complicacions de la malaltia. Per això, Mendioroz anima la gent que encara no s'ha vacunat a fer-ho perquè "estem en una incidència molt alta" i perquè "continuarem pujant els propers dies".
“No és un refredat”
Respecte a la campanya de vacunació, l'especialista en salut pública reconeix que sempre els agradaria que les cobertures vacunals fossin “superiors” però que està “bastant satisfet” amb els resultats d'enguany. La vacunació de la grip per a les persones que formen part de col·lectius vulnerables va començar al setembre i des de fa uns dies està oberta a la població general.
Mendioroz considera que, a part de la “desinformació” que hi pot haver al voltant de les vacunes actualment, una de les principals barreres amb què es topa la vacunació és la percepció que la grip pot ser una “malaltia banal” i que de vegades s’assimila a un constipat. “La grip no és un refredat, és una malaltia més seriosa i crec que aquesta idea que la pot ser una malaltia de la qual es recupera fàcilment fa que la percepció individual de risc sigui baixa”, ha subratllat.
Sobre la possible evolució del virus, assenyala que no sap com ho farà, però com a possibilitat apunta que "podria arribar una grip B, que també està continguda en la vacuna”.