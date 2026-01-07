ERC dona per fet que el nou finançament aportarà 5.000 milions d'euros més a Catalunya

L'acord entre el PSC i ERC per concretar el nou model de finançament suposarà uns 5.000 milions extres per a Catalunya. Així ho ha explicat el portaveu republicà, Isaac Albert, en una entrevista a Catalunya Ràdio en què ha reclamat que cal concretar diverses qüestions com el calendari de la recaptació d'impostos, "clau" per poder negociar nous pressupostos de la Generalitat.
Al seu torn, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, creu que l'acord del finançament singular per a Catalunya és "gairebé imminent" i assegura que inclourà el principi d'ordinalitat. "Estem a la recta final", ha dit en una entrevista a TV3 el dia abans de la reunió entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president d'ERC, Oriol Junqueras, a la Moncloa per "desbloquejar" la qüestió.
Dalmau ha explicat que queden "alguns serrells" per tancar i ha qualificat "d'important" la reunió entre els líders del PSOE i ERC, que també tractarà la condonació del FLA, la recaptació de l'IRPF, el consorci d'inversions per a Catalunya o la governança de l'Aeroport, entre altres compromisos adquirits pel govern espanyol. Preguntat per si l'acord complirà amb el principi d'ordinalitat, ha respost que el Govern "sempre" ha treballat amb aquest supòsit sobre la taula.
"Li tocarà a la ministra Montero explicar el nou acord", ha matisat sense donar més detalls, tot i que ha compartit que espera que el nou model de finançament tingui prou suports per aprovar els canvis legislatius necessaris al Congrés. "A l'hora de la veritat, quan es posin damunt la taula més recursos per a Catalunya, es podrà comptar amb els partits catalans? Espero que sí", ha reblat.
En aquest sentit, Dalmau ha reivindicat una política "d'acord i no de bloqueig". "Posar-se d'acord requereix més valentia", ha dit. A més, ha assenyalat que també esperen tenir el suport del PP al nou finançament.
Tots els temes sobre la taula en la reunió Sánchez-Junqueras
Junqueras va advertir en una entrevista a El Periódico que aquesta reunió no serà suficient perquè ERC s'obri a negociar els pressupostos i va subratllar que s'ha de desencallar tant el model de finançament com la recaptació de l'IRPF. De fet, sobre els comptes, va afirmar que són partidaris que hi hagi pressupostos "a totes les institucions" i va convidar els socialistes a complir tots els compromisos per tirar-los endavant.
De cara a una hipotètica negociació de pressupostos, el líder republicà va avançar que plantejaran condicions com una llei de barris per a l'àmbit rural i els pobles petits, així com polítiques "ambicioses" per a construir infraestructures ferroviàries. També demanaran més recursos en educació, universitat i investigació, i la modernització del Canal d'Urgell.