Illa compareixerà al Parlament a dos dies del «deadline» dels pressupostos

La deadline pels pressupostos tindrà un nou component afegit: la compareixença de Salvador Illa només dos dies abans. El president de la Generalitat parlarà davant el Parlament el pròxim dimecres 18 de març després que Junts ho demanés pel "col·lapse" de Catalunya. Tots els partits van avalar la compareixença del president -inclòs el PSC- davant la constatació que, després de la baixa mèdica i el caos ferroviari, el president havia d'explicar quin rumb tenia el seu Govern a partir d'ara. Ara bé, Illa tenia 30 dies per comparèixer i ha decidit fer-ho a les portes del termini per retirar les esmenes a la totalitat als comptes.
Anem per passos. La sessió de control al president i al Govern començarà de manera excepcional a les 11.30 del dimecres 18 de març, ja que habitualment se celebra a les 9 hores. El motiu és que el president visita el Saló de l'Ensenyament i haurà de modificar la seva assistència al ple. En tot cas, el mateix dia a partir de les 15 hores, Illa compareixerà per la situació de "col·lapse" de Catalunya que denunciava Junts.
Dos dies després, el divendres 20 de març, és el primer moment decisiu pel futur dels pressupostos. És quan es produeix el debat i votació del projecte de pressupostos de la Generalitat, a més de les esmenes a la totalitat que han presentat Junts, ERC, el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana. Tots els partits menys qui han pactat els pressupostos, el PSC i els Comuns. El Govern presentarà el pressupost sense límit de temps i posteriorment els grups presentaran les seves esmenes per un temps màxim de 30 minuts. Si no hi ha canvi de posició d'ERC i les esmenes a la totalitat tiren endavant, els pressupostos cauran.
Els escenaris són més que coneguts: si hi ha un acord sobre l'IRPF, ERC retirarà l'esmena a la totalitat i hi hauria marge per aprovar els comptes el 24 d'abril, en la votació definitiva. Ara bé, sense un acord sobre aquest impost, els republicans hauran de triar: o retiren l'esmena a la totalitat per donar més temps a la negociació, o la mantenen i retornen els comptes al Govern. Les dues parts mantenen la voluntat de tirar endavant els pressupostos, cap d'ells s'ha aixecat de la taula de negociació durant els últims dies, però no hi ha avenços.