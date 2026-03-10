El Govern i ERC continuen enrocats i s'allunya l'última oportunitat de Montero

El Govern i ERC continuen enrocats en la negociació dels pressupostos i des de Palau ja allunyen la que s'entreveia com l'última oportunitat de María Jesús Montero, el Consell de Política Fiscal i Financera, per fer el "gest" que els republicans reclamen. Difícilment la cita arribarà abans del 20 de març, data marcada per celebrar el debat a la totalitat, i primera prova de foc que pot posar punt i final al projecte de llei que va aprovar el consell executiu fa un parell de setmanes. En els darrers dies no hi ha hagut cap canvi, les dues parts són on eren, i des del Govern traslladen que es continua treballant per tenir pressupostos, sense especificar -més enllà d'insistir que són "necessaris"- què pot provocar el canvi de rumb perquè els comptes tirin endavant.
El dia abans de l'aprovació del pressupost al consell executiu, el Govern i ERC van pactar allargar la tramitació parlamentària per donar més marge a la negociació. Es donava temps, també, perquè la ministra d'Hisenda convoqués el Consell de Política Fiscal, on s'ha d'aterrar la reforma legal per al nou finançament, i on ERC esperava que hi hagués el moviment del govern espanyol en la línia de permetre a Catalunya recaptar l'IRPF. "No hem demanat un CPFF ni està previst que es faci abans del debat d'esmenes a la totalitat", ha sentenciat la portaveu del Govern, Sílvia Paneque. De fet, ha insistit que la carpeta pressupostària depèn "només" del Parlament, no pas del calendari electoral del PSOE ni de les urgències de Montero, candidata socialista a Andalusia.
El punt de discòrdia continua sent la recaptació de l'IRPF. ERC no en té prou amb les garanties que ha ofert el Govern -un compromís sense fissures del president i un full de serveis de compliment dels acords- i vol gestos que arribin de Madrid, que és qui té la competència per cedir la recaptació d'aquest impost. A Palau no volen traslladar la pressió a la Moncloa, i insisteixen el govern espanyol ja s'ha comprompès amb ERC en aquest sentit. Més enllà que Montero aprofita sempre que pot per dir que no es cedirà la recaptació de l'IRPF -encara que és un acord d'investidura d'Illa que el PSOE ha avalat-, sí que s'ha signat un acord bilateral, que contempla moviments amb la "gestió" dels impostos. Parla d'una reforma legal, però no es concreta.
S'allunya l'escenari d'eleccions
"Complim i complirem", ha insistit la portaveu. Quan? "Es pot allargar perquè és comploicat i cal treballar majories més enllà del Parlament, però la voluntat no està en dubte i el Govern vol complir tots els acords d'investidura", ha reitrat Paneque. L'executiu manté que l'únic escenari que contempla són els pressupostos i que "queden dies" per negociar. En l'actual rumb, Illa no tindrà pressupostos i s'abocarà o bé a tornar a negociar suplements de crèdit o bé a anticipar eleccions. Un escenari, el de dissoldre el Parlament, que Paneque ha insinuat que no es produirà, perquè ha insistit que els acords subscrits amb els mestres per millorar-los el sou, i amb els Comuns per la compra especulativa, es compliran passi el que passi. I per complir-los, més enllà de pressupostos, cal que hi hagi legislatura.