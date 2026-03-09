Junts busca enfortir-se com a «alternativa» davant el desacord Illa-Junqueras

Quan dos dels tres grans partits de la política catalana estan en discòrdia, l'altre en pot sortir beneficiat? Aquesta és l'oportunitat que se li pot obrir a Junts davant el desacord entre el PSC i ERC pels pressupostos. El partit, que públicament i en privat situa la responsabilitat del possible fracàs dels comptes en el Govern i els seus socis, ha marcat perfil propi, incidint especialment en el fet que els pressupostos estan condicionats per les polítiques dels Comuns. "El desacord ens dona la raó que el tripartit no funciona", apunta una font consultada, mentre que una altra afegeix que la "línia d'atac" ha d'anar tant cap a l'executiu com cap als seus socis. Mentre el president, Salvador Illa, i el líder d'ERC, Oriol Junqueras, continuen enrocats, els juntaires miren d'enfortir la seva proposta "alternativa".
"Si Illa convoca eleccions anticipades, seran la culminació del seu fracàs i també el dels seus socis", deia aquest dilluns Josep Rius, portaveu de Junts, en roda de premsa. Dins del grup parlamentari mantenen que el discurs ha d'anar dirigit cap al PSC pels seus incompliments, però també cap a ERC, de qui consideren que va pactar la investidura d'Illa sense tenir garanties reals que compliria amb el que s'estableix. "Som oposició i alternativa des del primer dia de la legislatura", reivindica una font consultada, mentre que una altra afegeix que el "desgavell" amb els pressupostos escenifica que la legislatura és impossible amb les aliances actuals.
La responsabilitat, tant del PSC com d'ERC
Des del grup parlamentari es treu pit del paper exercit en les comissions de la setmana passada, on els consellers van desgranar els pressupostos de cada departament. "Hem transmès la nostra manera d'entendre els comptes, que és molt diferent de la dels Comuns", apunta una veu del partit a la cambra catalana. Els juntaires, en les diverses comissions, han furgat en el fet que el Govern presenti uns números que no tenen garantida la majoria al Parlament, però també en el model de país que dibuixen els pressupostos que ha elaborat la consellera Alícia Romero.
L'oposició als comptes per part de Junts s'ha evidenciat amb una esmena a la totalitat -com també ho han fet la resta de partits de la cambra- i Rius anava un pas més enllà aquest dilluns, assegurant que el Govern havia de retirar els comptes perquè no tenien en compte les conseqüències de la guerra al Pròxim Orient. El Govern no es planteja, ara com ara, retirar la proposta i confia que encara podrà moure ERC cap al "sí". O, si més no, que cap a retirar l'esmena a la totalitat abans del 20 de març, dia del debat a la totalitat.
Des de Junts també es recorda que tenien uns pressupostos alternatius i que es podrien haver assegut -encara que potser no s'arribés a un acord- amb el PSC si hagués renunciat a estar "supeditat" als Comuns. Públicament, el partit ha criticat que el PSC només hagi prioritzat els socis de la investidura per negociar els comptes i han lamentat que Illa no els hagi convocat a cap reunió, a la qual Junts hagués assistit encara que fos només per cortesia parlamentària. "Ningú ens pot responsabilitzar", deia Rius en roda de premsa, insistint que el Govern els va descartar com a actors a tenir en compte malgrat ser caps de l'oposició.
Dubtes sobre el "no" d'ERC als comptes
Quina ha de ser la recepta per marcar perfil propi? Una font consultada considera que cal mantenir la idea d'un partit independentista i que el rival és el PSC. "Tenim una oportunitat, encara que depengui del desacord dels altres", diu. El partit, públicament, ha marcat alguna de les línies pròpies que el diferencien dels pressupostos pactats entre els socialistes i els Comuns: menys pressió fiscal, menys intervencionisme i més col·laboració publicoprivada, defensen des de la formació. Ara bé, queda clar que l'acord amb els Comuns, amb la prohibició de la compra especulativa d'habitatge al centre, impossibilita l'entesa des del minut zero.
I com es valora la posició d'ERC? La primera sensació des de les files de Junts és que els de Junqueras acabaran aprovant els pressupostos d'Illa. Algunes veus admeten que el PSC ha posat els republicans en una posició difícil després de presentar els comptes sense acord i considera que Junqueras haurà de justificar la decisió final per no generar malestar a la militància. En paral·lel, Junts manté la mà estesa a ERC per fer un "front comú", però desvinculen el que pugui passar amb els pressupostos de com evolucionin les relacions al Congrés. De fet, la proposta plurinacional de Gabriel Rufián encara allunya una mica més l'entesa dels dos partits independentistes a Madrid.