Moret, a ERC: «Ningú ha descartat la recaptació de l’IRPF; estem parlant de tempos»

La vice-primera secretària del PSC i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha insistit aquest dilluns, en una entrevista a TV3, que el Govern i els socialistes “no contemplen cap altre escenari” que no sigui el de l’aprovació dels pressupostos al Parlament, amb el suport d’ERC. “És l’única pantalla actual”, ha dit. En aquest sentit, ha volgut llençar un missatge de tranquil·litat a Esquerra per les garanties de compliment dels acords d’investidura. “Ningú ha descartat l’IRPF i la recaptació de l’IRPF per part de la Generalitat, però estem parlant de tempos, processos i de quan fer-ho”, ha sentenciat. Amb tot, Moret ha remarcat que la qüestió de l’IRPF no és un element fàcil d’aconseguir ni de gestionar. “Ningú es pot enganyar, no negarem que és complex i estem parlant també de tenir majories al Congrés dels Diputats”, ha avisat. En qualsevol cas, la socialista no ha volgut explicar què passaria si els pressupostos del Govern acaben tombant-se i si, com ha suggerit ERC, podrien o no tornar-se a portar a votació al juny. “En aquests moments parlem de certeses, no de futuribles. Treballem intensament per fer possible aquests pressupostos del Govern. No volem avançar cap altra pantalla. Si no hi ha pressupostos, ja explorarem futurs escenaris”, ha conclòs.\r\n