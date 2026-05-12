Florentino convoca eleccions i perd els papers contra els mitjans en una roda de premsa surrealista

El president del Reial Madrid, Florentino Pérez, ha protagonitzat aquest dimarts a la tarda una de les rodes de premsa més caòtiques i esperpèntiques que es recorden en la història recent del futbol. El president del club madrileny ha perdut els papers contra els mitjans de comunicació, amb especial èmfasi en l'ABC, a qui acusa de mentir sobre la seva figura i carregar contra el madridisme, Florentino ha anunciat que convoca eleccions. I, deixant clar que no té cap intenció de dimitir, l'actual president també ha anunciat que es presentarà a la reelecció amb el conjunt de la seva junta actual.
La roda de premsa, però, no ha transcendit pel seu anunci d'eleccions, sinó per les seves declaracions surrealistes. Ha acusat, directament, als periodistes de l'ABC de mentir sobre la seva persona, en referència a les darreres informacions publicades pel mitjà madrileny que apuntaven que el president estava "cansat". Florentino, que s'ha repetit més que la sopa d'all, ha dedicat més de la meitat de la roda de premsa a criticar els periodistes que publiquen informacions sobre ell, acusant que han creat una "campanya" contra el Reial Madrid: "Els dolents", tal com ha definit. De fet, també ha assegurat que es donarà de baixa de l'ABC, el diari pel qual es va subscriure gràcies al seu pare.
Sota el mantra "el Madrid és dels seus socis", una frase que ha esgrimit en reiterades ocasions, Florentino ha deixat anar frases com "he aconseguit futbol gratis per als nens d'Àfrica" al TJUE, ha carregat contra una periodista de l'ABC perquè "no sé ni si sap de futbol" o ha s'ha referit a aquell que té "accent mexicà" per a Enrique Riquelme, empresari alacantí del sector energètic i de l'aigua, fundador i president del grup COX. A més, com és habitual entre el madridisme, també s'ha referit al cas Negreira -on ha afirmat que "el Barça sempre surt beneficiat"- diverses vegades i l'ha definit com l'escàndol arbitral més gran dels últims temps.
Una ronda de preguntes inexistent
Una part fonamental de les rodes de premsa són les rondes de preguntes dels periodistes. Malgrat que Florentino ha arrencat dient que respondria "totes les preguntes", des del primer moment ha deixat clar que no tenia cap intenció de fer-ho. Ha vingut a parlar del seu llibre: la suposada persecució mediàtica del Madrid que denuncia i la seva convocatòria d'eleccions, un fet que no es produïa des del 2006 -ja que no hi ha hagut candidats que volguessin fer ombra a Florentino, una situació que està començant a canviar. Els periodistes han demanat explicacions futbolístiques sobre el moment que travessa el Madrid, però el president del club s'ha negat a respondre les qüestions al·legant que no era el dia per parlar-ne. Tampoc ha volgut parlar sobre un possible canvi d'entrenador.
Cal tenir en compte, però, que des de 2015 el president del Reial Madrid no feia cap roda de premsa. És a dir, fa onze anys que Florentino Pérez no s'asseia davant dels micròfons dels periodistes. Aquesta vegada, però, tot i fer-ho, ha dedicat bona part de la roda a perdre els papers contra la premsa: "És una absurda campanya contra el Reial Madrid, em fa vergonya dir-ho però m'han elegit el millor president", ha exclamat Florentino, que ha assegurat que no només del Madrid, sinó que de tots els clubs del món. De fet, ha afirmat que no ha guanyat més lligues com a president perquè les altres "li han robat": "Que ens hem quedat en blanc i jo porto aquí no sé quantes temporades i només he guanyat set Copes d'Europa i set Lligues, que podia guanyar 14 perquè me les han robat", ha exclamat.