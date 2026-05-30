El PSG de Luis Enrique guanya la segona Champions consecutiva davant l'Arsenal als penals

El PSG, vigent campió d'Europa, ha revalidat la Champions davant l'Arsenal a Budapest. Els de Luis Enrique i els de Mikel Arteta, campions de la Ligue 1 i la Premier League, respectivament, han regalat una final molt igualada i plegada de tensió que s'ha acabat decantant als penals favor dels perisencs.
Els de Luis Enrique, amb el triomf, es converteixen en el segon equip a guanyar dues Champions de manera consecutiva, després del Reial Madrid (que en va guanyar tres). Els gunners, que han jugat i perdut la seva segona final de la Champions de la història, després de la del 2006 que van perdre contra el Barça a París, tanquen la competició sense haver perdut cap partit en el temps reglamentari.
L'Arsenal ha fet saltar la sorpresa amb el gol inicial de Kai Havertz al minut 6. Amb l'avantatge al marcador, dels de Mikel Arteta han cedit la iniciativa al PSG i, replegats en camp propi, han buscat alguna ocasió al contraatac. Els parisencs, que han estat molt incòmodes durant tota la primera meitat, no han aconseguit empatar fins al minut 65, després d'un penal de Mosquera sobre Kvaratskhelia.
Ousmane Dembélé, l'ex del Barça i vigent Pilota dOr, ha assumit els galons per xutar des dels onze metres i no ha perdonat. Amb l'empat a un al marcador, tot i les ocasions del PSG que buscava la remuntada, el partit ha arribat a la pròrroga. Els 30 minuts extra, però, de poc han servit, i el títol ha acabat decidint-se als penals.
La pena màxima de l'Arsenal
Els penals són una loteria, diuen. L'atzar, els nervis i els jocs psicològics són claus i, la final de la Champions no ha estat una excepció. Els tres primers no han perdonat: Gonçalo Ramos i Doué, per part del PSG, i Gyökeres, de l'Arsenal, no han fallat. El quart, xutat per Eze, ha sortit fora.
Tot seguit, David Raya s'ha vestit de superheroi per aturar el xut de Nuno Mendes i, amb el gol de Rice, empatar els penals. Hakimi i Martinelli no han fallat i els dos equips han arribat al cinquè penal decisiu empatats. Beraldo no ha perdonat i, l'últim xut, a les botes de Gabriel ha sortit per sobre del travesser, desfermant l'eufòria dels homes de Luis Enrique. Des que Mbappé va marxar del PSG, els parisencs han guanyat dues Champions i el Reial Madrid cap títol.