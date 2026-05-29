Provocació de l'Atlètic de Madrid al Barça: ofereix entrades pel concert de Bad Bunny per fitxar Lamine Yamal, Pedri i Raphinha

A l'Atlètic de Madrid no li fa cap gràcia que el Barça vulgui fitxar Julián Álvarez. Després de l'arribada d'Anthony Gordon, Deco ja treballa per incorporar el davanter argentí i, segons diverses informacions, el club ja ha enviat una proposta formal a l'Atlètic de Madrid d'uns 100 milions d'euros per fitxar-lo.
La xifra, però, sembla no haver agradat als matalassers. El seu CM aquesta tarda ha perpetrat un ridícul esperpèntic publicant tres tuits provocant al Barça després de rebre el que consideren que és una oferta irrisòria per Julián. El primer tuit dels matalassers fa referència a una oferta fictícia per incorporar a Lamine Yamal, afirmant que han "enviat un fax" al Barça i ofereixen "4 entrades per anar al concert de Bad Bunny de demà (d'aquest 30 de maig al Wanda Metropolitano), una suscripció anual a l'ABC i una bossa de pipes" per fitxar al de Rocafonda. "Esperem ansiosos la resposta per preparar l'oficialització", han conclòs.
El CM, per això, ha volgut superar-se poc després publicat un segon tuit, que dispara exponencialment els nivells de vergonya aliena. En aquest cas, l'Atlètic de Madrid ha fet referència a una oferta per Pedri, també en to de mofa i befa: "Per aquesta segona oferta oferim sis entrades pel concert de Bad Bunny del diumenge", que també serà a l'estadi matalasser.
Per acabar d'adobar el ridícul públic, l'Atlètic de Madrid ha publicat un nou tuit, aquest cas fent referència a una oferta per Raphinha: "Per completar el 3x1 Raphinha arribarà cedit per una temporada a canvi de Tom Ford i Smith. Oferta irresistible".
La gravetat augmenta si considerem que Tom Ford i Smith, jugadors als quals fa referència el tuit, no són futbolistes reals, sinó dos jugadors que el president de l'Atlètic de Madrid Enrique Cerezo, conegut per les seves sortides de to, va inventar-se en declaracions als mitjans.
Els tuits, l'únic títol matalasser
El "triplet" de tuits és l'únic "títol" que l'afició de l'Atlètic de Madrid ha pogut celebrar en tota la temporada i, de fet, des del 2021 en què van guanyar la seva última lliga. Després de caure a les semifinals de la Champions, això sí, eliminant el Barça als quarts de final, i de perdre la final de la Copa del Rei als penals davant la Reial Societat, els del Cholo Simeone han acabat la lliga quarts classificats a 25 punts dels blaugrana.
A banda de la ridiculesa dels tuits tractant-se d'un club professional i d'elit mundial com és l'Atlètic de Madrid, algú els hauria d'avisar que, per poder fitxar un jugador es necessita la voluntat del mateix per arribar al club. Ni Lamine Yamal, ni Pedri, ni Raphinha han mostrat cap voluntat de sortir del Barça i, ni de molt menys, jugar a l'Atlètic de Madrid. En canvi, Julián Álvarez ja fa mesos que es deixa "estimar" pels blaugrana i, qui sap, si aquests tuits no acabaran girant-se-li en contra als matalassers al final del mercat d'estiu.