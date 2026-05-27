Els 13 catalans del Mundial 2026 (i les absències més il·lustres)

Tot i que Catalunya té una federació de futbol oficial, la Federació Catalana de Futbol (FCF), no és membre ni de la FIFA ni de la UEFA i, per tant, la selecció catalana no pot participar en tornejos oficials com el Mundial. Els motius són diversos, però el principal és que, davant l'oposició de l'Estat i la manca d'iniciativa del Govern, no va formalitzar una petició per incorporar-se a la FIFA abans del 2001, l'any en què l'organisme va aprovar l'anomenat "article d'estatalitat", que exigeix ser un estat independent reconegut per Nacions Unides.
La norma va arribar després d'anys de conflictes geopolítics constants arran de la incorporació de diverses seleccions sense estat com Gibraltar, les Illes Fèroe o Nova Caledònia i fa que, si la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) no ho impulsa, la FCF no pugui formar part de la FIFA. D'altra banda, hi ha les federacions "inventores del joc": Anglaterra, Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord. Les tres últimes tampoc tenen estat, però estan regularitzades perquè són anteriors a la FIFA, que les va incorporar per expandir el futbol a escala global.
Sigui com sigui, Catalunya sí que estarà representada al Mundial 2026 que es disputa a Mèxic, els Estats Units i Canadà i que comença l'11 de juny. Concretament, aportarà 12 jugadors -9 a la selecció espanyola- i un seleccionador, mentre que hi ha algunes baixes destacades per lesió o perquè les respectives seleccions no han aconseguit finalment la classificació per a la competició.
Nou jugadors catalans de la selecció espanyola
El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha rebut fortes crítiques per part dels aficionats per no haver convocat cap jugador del Reial Madrid, mentre que sí que n'ha cridat a vuit del Barça i un total de nou de catalans. Són Lamine Yamal, Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Dani Olmo, Gavi -tots blaugranes-, Marc Cucurella (Chelsea) i David Raya (Arsenal). El cas de Gavi és el que genera menys consens, tot i que va arribar a la Masia amb 11 anys i s'ha escolaritzat i format com a ciutadà a Catalunya.
Tres catalans a la selecció del Marroc
La comunitat marroquina és la principal pel que fa a la immigració a Catalunya, amb al voltant de 252.800 marroquins que resideixen al país i representen entorn del 16,6% del total d'estrangers, segons les darreres dades de l'Idescat. Això té un efecte en la composició de la selecció del Marroc, amb tres jugadors catalans. A més, n'hi ha diversos de la resta de l'Estat. Pel que fa als catalans al combinat del Marroc, són: Chadi Riad (Crystal Palace), nascut a Palma i format a la Masia; Abde Ezzalzouli (Betis), nascut al Marroc però migrat a Elx des de ben petit i després a Barcelona; i Ayoube Amaimouni-Echghouyab (Eintracht Frankfurt), nascut a Vic.
Un seleccionador català
Finalment, el Mundial 2026 comptarà amb un seleccionador català. És Robert Martínez, al capdavant de la selecció de Portugal, una de les grans favorites. Nascut a Balaguer, va dirigir durant anys la selecció de Bèlgica i ara ha consolidat un projecte guanyador amb el combinat lusità que li dona l'oportunitat de passar a la història aconseguint el Mundial de Cristiano Ronaldo.
Els catalans absents al Mundial 2026
A banda, hi ha diversos catalans que no participaran en el Mundial per lesió, però que són jugadors destacats de les seves seleccions. És el cas de Xavi Simmons (Països Baixos) i Fermín López que, com Gavi, s'ha format a la Masia tot i ser andalús. També cal mencionar a futbolistes com Marc Bernal, Gerard Martín o Alejandro Balde que no han estat seleccionats per de la Fuente. Finalment, hi ha el barceloní Félix Sánchez Bas, l'arquitecte del procés de classificació de la selecció de l'Equador, que ha deixat l'equip abans del Mundial.