La Guàrdia Civil escorcolla la seu del PSOE pel presumpte finançament irregular del partit

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha desplegat aquest dimecres un operatiu a la seu central del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid, segons ha confirmat l’ACN. El diari El Confidencial avança que el registre té lloc en el marc d’una investigació sobre una presumpta trama de finançament il·legal del partit, i els agents també inspeccionen immobles vinculats a alts càrrecs socialistes per ordre de l’Audiència Nacional i amb impuls de la Fiscalia Anticorrupció. La investigació apunta a l’existència d’una comptabilitat paral·lela que hauria servit per introduir diners opacs als comptes del partit i finançar processos electorals amb més recursos dels declarats oficialment.
La investigació se centra en una presumpta operativa sostinguda durant anys que, segons les sospites de la UCO, hauria permès introduir fons d’origen irregular a la comptabilitat del PSOE al marge dels controls oficials del Tribunal de Comptes. Els investigadors busquen ara documents, arxius informàtics i material comptable relacionat amb aquesta presumpta caixa B. Les imatges arriben poc després de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero, que haurà de declarar a mitjans de maig.
Segons la informació publicada per El Confidencial, els agents sospiten que dirigents de la cúpula socialista haurien participat activament en l’ocultació de diners presumptament il·legals. La investigació sosté que aquesta mecànica hauria permès al partit afrontar diverses campanyes electorals amb més pressupost del declarat formalment.
L’operatiu arriba després de mesos d’investigacions reservades sobre moviments bancaris, missatges i comunicacions intervingudes a persones de l’entorn del cas Koldo. Part de les sospites van sorgir arran de converses confiscades a l’exassessor ministerial Koldo García, en què es feia referència a pagaments en efectiu i lliuraments de sobres amb diners a la seu de Ferraz.
El PSOE ha negat reiteradament qualsevol finançament il·legal. La direcció socialista sosté que tots els pagaments investigats estan justificats, auditats i comunicats al Tribunal de Comptes. Fonts del partit han defensat en diverses ocasions que la UCO no ha acreditat l’existència d’una trama de finançament irregular.