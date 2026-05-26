El Govern activarà el pla de pobles pactat amb ERC a la tardor

L'acord de pressupostos de la Generalitat destina 400 milions d'euros fins al 2030 al pla de pobles pactat entre el Govern i ERC, i que complementa el pla de barris impulsat que va impulsar l'executiu de Salvador Illa i que ja se n'ha aprovat la segona convocatòria. Aquests 400 milions s'enfocaran a quatre línies d'inversió: rehabilitació dels nuclis urbans, rehabilitació del patrimoni històric i paisatgístic, rehabilitació d'habitatge, nuclis antics i adquisició d'habitatge, i impuls d'infraestructura per captar activitat econòmica. El programa tindrà 100 milions d'euros cada any i està previst que la primera convocatòria es resolgui abans de l'estiu de l'any vinent.
El Govern treballa amb un calendari que permeti tancar les bases de la primera convocatòria al juliol i presentar-la oficialment entre l'octubre i el novembre. La resolució provisional seria al desembre, i la resolució definitiva, després d'atendre les al·legacions, arribaria a l'abril de 2027. "És un projecte central, un dels més bonics que inclouen els pressupostos", ha afirmat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau aquest dimarts al Parlament. El pla de pobles serà compatible amb el pla de barris i la resta de projectes per ajudar els municipis i atendre aquelles zones més desafavorides del país.
Una de les prioritats del Departament de la Presidència és la relació amb els ajuntaments, els municipis i el món rural. En aquest sentit, el Govern ha aprovat l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2026 de 540 places de l’escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, és a dir, personal de secretaria, intervenció i tresoreria que desenvolupen funcions essencials per garantir el funcionament ordinari, jurídic i econòmic dels ajuntaments catalans. En concret, hi ha 242 places de secretaria intervenció, 168 places d’intervenció tresoreria i 130 places de secretaria.
Dalmau ha agraït el suport a ERC i als Comuns després d'una negociació “exigent” i “profitosa”. “Acordar és un acte de valentia, de responsabilitat i de generositat”, ha defensat, i ha insistit en la importància de tenir pressupostos en un moment en què el país té reptes i cal afrontar-los amb tots els recursos disponibles. Els pressupostos compten amb prop de 50.000 milions d'euros, i incorporen disposicions addicionals de 893 milions fruit dels pactes amb els socis de la investidura, uns recursos que arriben fins als 4.600 milions fruit d'acords plurianuals fins l'any 2030.