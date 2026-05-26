Junts tanca la porta a una moció de censura per fer caure Pedro Sánchez

La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha descartat aquest dimarts que el partit doni suport a una hipotètica moció de censura al Congrés contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. "La capacitat de convocar eleccions és de Sánchez i nosaltres, el tema de la moció de censura, no el tenim ara mateix sobre la taula", ha verbalitzat en una roda de premsa al Parlament. Així mateix, Sales ha tornat a demanar "celeritat" al PSOE perquè s'expliqui sobre el suposat paper de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en el cas Plus Ultra, tot i que ha mostrat "respecte" per la presumpció d'innocència de l'exmandatari socialista.
Tot plegat, després que la setmana passada tornés a sobrevolar a Madrid la possibilitat d'una maniobra del PP per precipitar la caiguda de Sánchez, arran del cas Zapatero. Alberto Núñez Feijóo ho insinua, però no s'atreveix a fer el pas, i assenyala els socis del govern espanyol perquè li retirin el suport després dels diversos casos de corrupció que envolten el president. A una hipotètica moció de censura hi hauria de participar Vox, i fins ara Junts hi ha tancat la porta. Aquest cap de setmana, el PNB s'ha distanciat de Sánchez i ha dit que és "irresponsable" pretendre allargar la legislatura fins al 2027.
Mentrestant, la defensa de Zapatero ha demanat ajornar la declaració com a investigat prevista per al 2 de juny a l'Audiència Nacional. L’advocat de Zapatero, el catedràtic de dret processal Víctor Moreno Catena, ha presentat un escrit al jutge José Luis Calama en què argumenta que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari, que s’han aixecat parcialment aquest mateix dimarts. La petició arriba després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l’aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d’influències, blanqueig i cobrament de comissions.
Al seu torn, ERC ha apostat perquè Sánchez convoqui eleccions quan hagi esgotat el seu mandat o després de complir amb els acords d'investidura pactats amb els republicans. Així ho ha defensat la portaveu del grup parlamentari d'ERC, Ester Capella, que ha descartat que cap partit dels que va investir Sánchez pugui donar suport a una moció de censura "que passi pel PP", i "menys" les formacions d'àmbit català. En aquesta línia, ha exigit que Zapatero "doni totes les explicacions" en seu judicial i ha recordat que els atestats "no acostumen a ser neutres".
Des dels Comuns, el portaveu parlamentari David Cid ha pronosticat un "mal final" per a Zapatero com a expresident "més enllà" de l'evolució judicial del cas Plus Ultra. Cid ha recordat que les "línies vermelles" dels Comuns per mantenir el suport a un govern de coalició amb el PSOE són que Sánchez quedi esquitxat per una trama o que existeixi un finançament irregular del partit. "Hi ha qüestions del sumari que, des de l'òptica política de l'esquerra, són absolutament inexplicables", ha advertit.