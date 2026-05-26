Vito Quiles, castigat amb només tres mesos sense entrar al Congrés

L'expulsió de Vito Quiles del Congrés serà de només tres mesos. La mesa del Congrés ha decidit retirar-li l'acreditació de premsa aquest dimarts amb els vots a favor del PSOE i Sumar pel període màxim que recomanava l'instructor, però que permetrà a l'agitador ultra torna a trepitjar l'interior de la cambra baixa espanyola a partir del setembre, coincidint amb l'inici del curs polític. La sanció consisteix en una "doble infracció greu" per haver gravat i publicat a xarxes socials unes imatges de José Luis Rodríguez Zapatero en seu parlamentària sense la corresponent autorització.
Ara fa dues setmanes, la mesa ja va acordar la suspensió cautelar i de manera indefinida de les acreditacions de Quiles i també de Bertrand Ndongo després dels altercats que han provocat en els últims mesos. El lletrat instructor del cas va plantejar sancionar entre onze dies i tres mesos a Quiles, i finalment la mesa s'ha inclinat per la proposta de màxims. L'agitador ultra sí que esquiva una altra denúncia vinculada a la gravació d'imatges de Pedro Sánchez sense permís. Pel que fa a Ndongo, la mesa es prepara per imposar una altra suspensió de tres mesos per interrompre una roda de premsa a crits.
Tant Quiles, que treballa per al pseudomitjà digital Estat d'Alarma (EDATV), com Ndongo, acreditat per Periodista Digital, acumulen gairebé una desena de denúncies per incomplir diferents normes del reglament del Congrés, que es va modificar recentment per introduir un règim sancionador especial per a informadors. Aquestes denúncies s'han anat veient al Consell Consultiu de Comunicació Parlamentària (CCCP) del Congrés, en què tenen vot diputats de tots els grups -excepte PP i Vox que van renunciar a ser-hi- i que ara ha proposat expedientar-los per diferents episodis.
Una desena d'expedients contra Quiles i Ndongo
La mesura, segons detallen fonts del Congrés, arriba després d'un creixement "exponencial" de les denúncies contra els agitadors. De fet, expliquen que Quiles porta vuit expedients oberts en els darrers deu mesos -dos amb proposta de sanció i en fase d'al·legacions finals- i Ndongo tres, un amb proposta de sanció i també en fase d'al·legacions finals. Les últimes denúncies han estat les de la diputada catalana de Sumar, Aina Vidal, contra tots dos agitadors per intentar rebentar les seves rodes de premsa.
La cambra baixa va tramitar també fa dues setmanes quatre informes emesos pel Consell Consultiu de Comunicació, format per funcionaris, polítics i periodistes, per episodis "d'intolerable nivell de violència verbal" i inclús "atacs físics" a diputades de la cambra."Aquest menyspreu a la llibertat d'expressió de les diputades, constitueix una vertadera amenaça al funcionament del Congrés i un atac a l'Estat social i democràtic de dret", apunten les fonts, que també detallen que ja s'ha informat Quiles i Ndongo de la decisió.