Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango

Una setmana després de la detenció per la presumpta implicació en la mort del seu pare, Jonathan Andic ha deixat temporalment la vicepresidència de Mango. Així ho ha comunicat en una carta oberta en la qual ha indicat que continuarà conservant responsabilitats en projectes familiars, empresarials i socials. La seva prioritat serà ara treballar per demostrar la seva innocència en el marc de la causa que investiga la caiguda d'Isak Andic, el desembre del 2024, a Montserrat. La defensa del primogènit del fundador de la companyia de moda, una de les més importants arreu del món, corre a càrrec de Cristóbal Martell. Jonathan Andic va pagar un milió d'euros de fiança per estar en llibertat.
El fill gran del creador de Mango ocupava la vicepresidència de l'empresa des de principis del 2025, quan es va produir una reorganització derivada de la mort d'Isak Andic. La presidència va recaure en Toni Ruiz, de la màxima confiança del fundador, que a banda va passar a controlar el 5% de les accions. La família disposa del 95% restant, i Jonathan va quedar-se amb la vicepresidència, càrrec que ara deixa per centrar-se en la seva defensa. Ruiz s'ha convertit en la peça clau per entendre l'èxit obtingut en els últims anys per Mango a nivell internacional: és qui va redreçar l'empresa després que el fill del fundador se'n fes càrrec fa una dècada, sense els resultats que s'esperaven.
Les circumstàncies de la mort d'Isak Andic, en tot cas, han posat sota el focus el paper de Jonathan. La jutgessa de Martorell en va ordenar la detenció la setmana passada, i va arribar emmanillat als jutjats. Es va dictar presó provisional amb fiança d'un milió d'euros, quantitat que el fins ara vicepresident de Mango va pagar al cap d'uns minuts. Entre els indicis que la magistrada va relatar per incriminar el fill del fundador de Mango hi havia la presumpta mala relació entre ells, una "obsessió pels diners" i, també, un hipotètic conflicte sobre l'herència, tenint en compte que Isak Andic hauria estat partidari de crear una fundació amb finalitats socials amb els diners aconseguits en la seva trajectòria.