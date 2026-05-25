Gols contra el racisme: l'equip que juga a favor de la integració

L'equip Futbol Sala Garbí neix amb l'objectiu de crear xarxa entre nouvinguts per poder vincular-los al teixit associatiu de la ciutat

Publicat el 25 de maig de 2026 a les 19:49

El futbol no entén de fronteres: dins del camp, només es parla l'idioma de la pilota. Aquesta és la premissa amb què neix Futbol Sala Garbí, un projecte d'integració social que té com a objectiu introduir els joves nouvinguts a la xarxa comunitària de Vilanova i la Geltrú. Ho fan a través d'entrenaments de futbol, partits i tutories. "La idea neix de la dificultat que tenen alguns joves de Vilanova -i segurament d'altres poblacions- per accedir a l'esport, sigui per temes econòmics o socials", explica Joel Arenas, impulsor i coordinador de la iniciativa. Arenas ha estudiat Integració Social, actualment cursa Educació Social i ha jugat tota la vida a futbol sala. Aquesta combinació va ser l'embrió de Garbí, una proposta que ja fa tres anys que pretén deixar fora de joc l'exclusió dels nouvinguts.

Tot i que només siguin set a pista, més de trenta nois formen part del projecte. Cada un ha arribat a l'equip per motius diferents: alguns acaben d'arribar al territori i són joves migrats; d'altres porten més temps, però no han aconseguit vincular-se a cap equip; també n'hi ha que han nascut a Catalunya o van venir de molt petits, han estat escolaritzats al país, però no han pogut tenir accés a cap extraescolar. Tot i tenir aquesta varietat de perfils, Arenas posa l'accent en un de concret: "Tenim un grup de joves que no estan en risc d'exclusió social, però ajuden els altres nois a participar en les activitats de la ciutat. Si no estaríem creant un equip gueto". 

Els valors d'un esport col·lectiu

El futbol i l'esport col·lectiu són eines que ajuden a tractar els valors de la integració. Saber jugar en equip i aprendre a compartir espais es reflecteix tant a dins com a fora de la pista. "Ara tot cobra sentit", explica Arenas, que fa tres anys que és entrenador d'aquests joves i ha vist l'evolució de molts d'ells. "Fa uns anys un noi es va quedar en situació de carrer i l'equip el va ajudar a ubicar-se en un nou lloc. Han entès la importància de la vida comunitària i d'ajudar-se entre tots", afegeix. 

  • Un entrenament del FS Garbí

Garbí és un projecte gestionat per la cooperativa d'iniciativa social ACTUA, encarregada de dissenyar i gestionar projectes socioeducatius. Va néixer com una iniciativa sense ànim de lucre -la gent involucrada ho fa de manera voluntària- i després de molta feina i dedicació, han format dos equips de futbol i un grup de dansa pensada per als més petits. 

"Es genera un ambient molt familiar"

El Mohammed Malaga té 24 anys i en fa vuit que va arribar sol des del Marroc. En tot moment es va interessar per la cultura del país: ha estat monitor de lleure a un esplai arrelat a la ciutat i també forma part de la colla castellera Bordegassos de Vilanova. És un dels membres del FS Garbí des del primer dia i ha vist com ha evolucionat el projecte des de zero.

"Volia ajudar la gent a integrar-se i a aprendre l'idioma", explica, i afegeix que és molt enriquidor poder compartir espai amb gent de "diferents països i cultures". En Mohammed també creu fermament en la importància d'aquesta mena de projectes, ja que serveixen com a orientació per a la gent que arriba nova de fora, que vol aprendre l'idioma i arrelar-se a la ciutat, però no sap com fer-ho.

Combatre els discursos d'odi

El somni del Joel Arenas, tot i haver-se bolcat íntegrament amb el FS Garbí, és que algun dia desaparegui, perquè això significaria que no és necessari crear un projecte per a integrar els joves nouvinguts. Si més no, titlla aquesta idea d'utòpica i anhela que en altres poblacions prenguin la mateixa iniciativa per combatre un moment en què predominen els discursos d'odi. 

  • Alagie, jugador del FS Garbí

"Hi ha molta gent que intenta assenyalar aquests joves, que els culpabilitza amb discursos xenòfobs i racistes, i la millor manera de combatre-ho és amb el dia a dia", argumenta. També afegeix que la solució és demostrar que la gent s'oposa a aquestes idees banals que trobem en les xarxes socials: "Lluitarem cada dia per poder desmuntar aquests discursos a través d'accions que de veritat valguin la pena". 

