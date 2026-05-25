Operació tornada: Trànsit demana «prudència» mentre el 36% dels vehicles previstos ja han tornat a Barcelona

Ja està en marxa l'operació tornada després del pont de la Segona Pasqua. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha fet una crida a la “prudència” i a mantenir la “màxima concentració” a la carretera després d’un cap de setmana especialment negre a la xarxa viària catalana, ja que en només tres dies hi ha hagut cinc víctimes mortals, tres de les quals motoristes.
A aquesta hora de la tarda, el 36% dels vehicles previstos ja han tornat a l'àrea de Barcelona, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. En concret, 109.000 dels 300.000 previstos ho han fet entre les dotze del migdia i les quatre de la tarda d'aquest dilluns. Hi ha intensitat a la xarxa i alguns punts amb retencions com ara a l’A-2 a Igualada a causa d’un accident que talla un carril en sentit Barcelona i lentitud amb aturades a l'AP-7 entre Cardedeu i Llinars del Vallès en sentit Girona, a causa d'un vehicle avariat que ocupa un carril.
El director del SCT, Ramon Lamiel, ha lamentat el “balanç negatiu” dels darrers dies i ha assegurat que la situació és “molt trista, tràgica i dramàtica”, ha afirmat en una atenció als mitjans, i ha insistit especialment en la necessitat de respectar la distància de seguretat i de revisar que els vehicles estiguin “en perfecte estat” per evitar tant accidents com avaries que acabin congestionant encara més les vies principals.
El director de Trànsit ha tornat a posar el focus en les motocicletes, el col·lectiu que més preocupa actualment a l’organisme. De les 49 víctimes mortals registrades aquest any a les carreteres catalanes, 20 eren conductors de moto. Lamiel ha admès que “costa molt” reduir la mortalitat en aquest tipus de vehicle i ha defensat que el SCT manté en marxa diverses campanyes específiques per intentar revertir la situació. Els Mossos han desplegat durant aquest pont prop de 800 controls de trànsit, 74 dels quals específicament dirigits a motoristes, de fet, des de principis d’any ja s’han fet uns 2.000 controls relacionats amb conductes que poden posar en risc la seguretat dels motoristes.
L’AP-7, el gran punt crític
Segons el balanç del SCT, durant l’operació sortida van abandonar l’àrea metropolitana de Barcelona uns 603.000 vehicles, una xifra lleugerament superior a la prevista inicialment. La major part de les complicacions de l’operació tornada es preveu que es concentrin a l’AP-7, Lamiel ha advertit que els carrils addicionals habilitats poden generar dificultats sobretot en sentit nord, una situació que ha qualificat de “problemàtica i difícil de gestionar”.
Els principals punts de congestió previstos aquest dilluns són diversos trams de l’AP-7 entre Vilafranca del Penedès, Gelida i Martorell i entre Llinars del Vallès i la Roca del Vallès. També es preveuen complicacions a la C-31 a Santa Cristina d’Aro i Platja d’Aro, a la C-65 a Llagostera, a la C-58 a Sant Quirze del Vallès i Montcada i Reixac i a l’N-340 a Altafulla, Roda de Berà i el Vendrell.