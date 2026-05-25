Zapatero titlla de «conjectures forassenyades» la investigació de la UDEF sobre el cas Plus Ultra

L’expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero considera que els informes de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) que l’impliquen en el cas Plus Ultra contenen “conjectures completament forassenyades”. Així ho ha assegurat el president de l’Ateneu de Madrid i portaveu autoritzat de Zapatero, Luis Arroyo, en declaracions al programa Mañaneros 360 de TVE.
Arroyo ha explicat que l’expresident està “molt sorprès” pel contingut de l’auto del jutge José Luis Calama, que el situa presumptament com “el cap” d’una organització jerarquitzada que controlava fluxos financers. Segons el portaveu, Zapatero "té ganes” de defensar “la seva reputació i la veritat” en la compareixença prevista el pròxim 2 de juny a l’Audiència Nacional.
La defensa de l’expresident sosté que les acusacions responen al “context polític” del 2023, coincidint amb el moment en què Zapatero va implicar-se activament en defensa del govern de Pedro Sánchez durant la campanya de les eleccions del 23-J. Segons Arroyo, és aleshores quan comencen “aquests atacs brutals” que, diu, estan perjudicant la reputació d’un expresident que considera “impecable en el seu comportament”.
Els nous informes de la UDEF
Les declaracions arriben després que un nou informe de la UDEF tornés a establir vincles entre Zapatero i el rescat públic de l’aerolínia Plus Ultra. Segons el document, al qual ha tingut accés RAC1, l’expresident i les seves dues filles haurien estat beneficiats d’una part dels fons vinculats al salvament financer de la companyia, aprovat pel govern espanyol el març del 2021 amb una ajuda pública de 53 milions d’euros.
L’informe sosté que Zapatero hauria intervingut perquè un accionista important validés el pla de viabilitat necessari perquè l’executiu aprovés el rescat. També recull una reunió entre l’expresident i el president de Plus Ultra, Julio Martínez Martínez, mentre es tramitava l’operació.
La policia també reforça els lligams entre Zapatero i l’empresari a través dels pagaments que l’expresident hauria rebut de la consultora Análisis Relevante, propietat de Martínez Martínez. Segons la investigació, entre el 2020 i el 2025 Zapatero hauria percebut prop de mig milió d’euros per uns serveis que la UDEF sospita que podrien estar relacionats amb gestions destinades a facilitar el rescat de l’aerolínia.
Factures sota sospita
L’informe també esmenta Alba i Laura Rodríguez Espinosa, filles de Zapatero, que haurien rebut part dels pagaments a través de la seva agència de màrqueting i comunicació. Entre la documentació analitzada pels investigadors hi ha correus electrònics entre la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, i un col·laborador directe de Julio Martínez Martínez en què es discutien imports mensuals de 10.000 i 20.000 euros i els conceptes que havien d’aparèixer a les factures.
La UDEF considera que aquests missatges apunten que part dels serveis facturats podrien no correspondre a feines reals. Els investigadors també han incorporat missatges entre l’advocat de Plus Ultra i un dels accionistes investigats, Rodolfo Reyes, en què s’afirma que la fiscal en cap era “amiga” i que calia frenar la causa judicial.
Felipe González creu que "hi hauria d'haver eleccions aquest any"
L’expresident del govern espanyol, Felipe González, creu que “hi hauria d’haver eleccions aquest any, però rebutja una moció de censura per part del PP. En una intervenció aquest dilluns a València, González també ha defensat la presumpció d’innocència de l’expresident socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, tot i que ha admès que l’auto “el va impressionar molt”. “Ens afecta com a país, com a partit i com a persones”, ha lamentat González, que ha afegit que no veu Zapatero "amb capacitat per muntar una enginyeria financera” com la que el jutge està investigant.