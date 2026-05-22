Un compte conjunt de Zapatero i la seva dona va rebre un milió i mig d'euros entre el 2020 i el 2025

L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i la seva dona, Sonsoles Espinosa, tenen un compte bancari conjunt que va ingressar un milió i mig d'euros entre el 2020 i el 2025 a través de transferències fetes per diferents entitats que podrien estar relacionades amb la xarxa de tràfic d'influències per la qua l'exdirigent socialista està imputat. El jutge José Luis Calama ha citat Zapatero el pròxim 2 de juny.
Segons la interlocutòria, al compte compartit entre Zapatero i la seva dona "consten abonaments" d'Análisis Relevante, una empresa que és propietat de Julio Martínez Martínez, amic de l'expresident i imputat en la mateixa causa, per un import total de 490.780 euros en cinc anys. Es tracta de la xifra que, precisament, el jutge va ordenar bloquejar als comptes bancaris de Zapatero. Suposadament, l'expresident hauria rebut aquests ingressos per treballs de consultoria per a l'empresa de Martínez.
Calama, titular del jutjat central d’instrucció número 4 de l’Audiència Nacional, apunta que la resta de transferències rebudes en aquest compte "procedirien del pagament de factures per la prestació de serveis derivats de la seva activitat actual". Aquests serveis fan referència a conferències internacionals, tasques de mediació, assessorament estratègic i activitats d'anàlisi, reflexió i docència en l'àmbit de la geopolítica.
La interlocutòria també assenyala altres moviments bancaris. Concretament, entre els anys 2020 i 2025, Zapatero i la seva dona també van rebre 37 transferències per un valor de 649.552 euros de l'empresa Thinking Heads Group SL, així com 37 més per 352.980 euros per part de The Global Analysis & Trends In' Emerging Regions i dues més de Thinking Heads Americas LLC, en aquest cas per un import de 31.766 euros.
El jutge indica que, segons l'anàlisi financera, l'exdirigent socialista i el seu entorn eren els "beneficiaris finals de l'operativa", ja que s'han detectat "transferències rellevants a comptes de les seves filles, adquisicions patrimonials i cancel·lacions anticipades de préstecs, reafirmat l'ús personal dels fons obtinguts".
Alhora, Calama assenyala en la interlocutòria que la investigació ha permès constatar l'existència d'"una trama organitzada d'exercici il·lícit d'influències, estructuralment organitzada i liderada per José Luis Rodríguez Zapatero, que hauria posat els seus contactes personals i la seva capacitat d'accés a alts càrrecs de l'Administració al servei de tercers interessats a aconseguir decisions favorables". La finalitat d'aquesta trama seria "l'obtenció de beneficis econòmics mitjançant la intermediació i l'exercici d'influències davant d'instàncies públiques a favor de tercers, principalment Plus Ultra".