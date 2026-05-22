Els nous pressupostos preveuen 4.693 milions d'euros més de despesa fins al 2030

El Govern ha aprovat aquest divendres el projecte de llei dels primers pressupostos de la legislatura. Després del fracàs de fa tres mesos, aquest cop el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha garantit els vots d'ERC i els Comuns per tirar endavant els comptes. La coreografia de la setmana -acord amb ERC, bilateral amb l'Estat i acord amb els Comuns- acaba amb els pressupostos al Parlament per començar una tramitació que, si no hi ha sorpreses, acabarà amb els comptes en vigor de cara al 2 de juliol. A les portes d'un nou cicle electoral, tot apunta que seran els únics de la legislatura, però Illa aconsegueix oxigen per arribar fins al 2028.
La consellera d'Economia, Alícia Romero, s'ha reunit amb el president del Parlament, Josep Rull, per fer el tradicional lliurament del projecte de llei. Tots dos han ressaltat la importància que suposa tenir pressupostos en vigor per "resoldre els problemes del país". La primera prova serà el debat a la totalitat del 4 de juny, després que els consellers exposin la setmana vinent als grups parlamentaris el detall dels comptes, que no varia gaire respecte els que ja va presentar el Govern al febrer. No canvien les grans xifres: els pressupostos preveuen 49.162 milions d'euros (que augmentaran uns 500 milions gràcies a nous ingressos que ja estan previstos) i una inversió de 4.146 milions.
"Són uns pressupostos millors que els del febrer, donen estabilitat i mostren la fortalesa de la majoria progressista", ha deixat clar Romero. El projecte, de mirada llarga, inclou "projectes de futur" fins a 2030. La regla de despesa i l'objectiu de dèficit es manté i creix la capacitat inversora gràcies al bon moment econòmic. La consellera ha destacat la "responsabilitat, compromís i sentit de país" dels socis de la investidura, que han "posat l'interès del país al davant".
Els pressupostos que el Govern va presentar el febrer tenien marge per incloure els acords amb ERC -quasi 900 milions d'euros-, que ara s'han omplert. Aquesta és la principal novetat. Els nous comptes habiliten 4.693 milions d'euros fins al 2030, fruit dels pactes plurianuals amb republicans i amb els Comuns. D'aquests diners, l'impacte concret per a 2026 és d'uns 893 milions (que s'afegeixen via disposicions addicionals, ja previstes), però hi ha projectes que tenen una continuïtat per als pròxims exercicis. Com es garantiran? La idea del Govern és amb nous pressupostos, però si no es poden obtenir a través de pròrrogues i suplements de crèdit els pròxims anys.
Els projectes en qüestió són, entre d'altres, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya (527 milions d'euros), el pla de pobles (400 milions d'euros), inversions en educació (500 milions d'euros) o salut (250 milions d'euros), el programa Regenera (169 milions d'euros), més diners pel pla de barris (400 milions d'euros) o la promoció del català (90,2 milions d'euros). Els pressupostos incloure una disposició addicional perquè els projectes previstos l'any 2026 tinguin continuïtat més enllà. "És un pressupost important, amb un compromís de quasi 5.000 milions per als pròxims quatre anys", ha afirmat Romero.
Els acords -que en bona part es començaran a desplegar aquest any però no s'acabaran de complir fins més endavant- afecten sobretot els departaments de Territori, Educació, Economia i Presidència. En el cas de Territori, s'habiliten 2.080 milions d'euros més per als pròxims quatre anys, dels quals 251 milions són per al 2026. A Educació, es preveuen 604 milions d'euros, dels quals 135 són per aquests any. A Economia, s'habiliten 481 milions d'euros per als pròxims quatre anys, dels quals 21 per aquest 2026. A Presidència, dels 435 milions previstos per al període 2026-2030, 35 es començaran a executar aquest any.
Les grans xifres dels pressupostos
- 49.162 milions d'euros de despesa
- Creixement de la despesa del 22,8% més respecte el 2023 i del 10,3% respecte el 2025
- 4.146 milions d'euros d'inversions del sector públic, amb un estalvi corrent de 2.475 milions
- 54.747 milions d'euros de despesa del sector públic, amb les 209 entitats incloses
- 4.693 milions d'euros habilitats gràcies al pacte amb ERC i Comuns per a projectes entre 2026 i 2030
- 893 milions d'euros per a projectes prioritaris que tindran incidència l'any 2026
Modificacions si hi ha pacte amb els mestres
Les partides pressupostàries podrien variar si s'arriba a un acord amb els docents en vaga. Si bé en el projecte de febrer es deixava marge per incorporar nous acords amb ERC -els prop de 900 milions-, aquests recursos ara ja estan adjudicats a projectes concrets. Per tant, en les pròximes setmanes s'arriba a un pacte amb els mestres que impliqui més recursos, aquest hauran de sortir de modificacions de partides. És a dir, algun projecte o algun departament veuria minvats els seus recursos. Tant ERC com els Comuns s'han obert a flexibilitzar els seus acords per incorporar les demandes del personal de l'educació.
El que no canvia, en tot cas, és el gruix de la despesa, que pràcticament és intocable en cada pressupost. Es tracta dels salaris del personal, la despesa corrent o els compromisos que ja estan adquirits. La majoria dels recursos (un 65%) se'n va a Salut (13.840 milions d'euros, un 34,3%), Educació (8.356 milions d'euros, un 20,7%) i Drets Socials (4.248 milions, el 10,5%). En comparació amb el 2023, els pressupostos que augmenten més els recursos són Salut (2.428 milions), Educació (1.642 milions), Drets Socials (930 milions) i Territori (894 milions).