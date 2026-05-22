Junts acusa el Govern i els socis de «fer perdre tres mesos» per pactar els mateixos pressupostos

El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha acusat aquest divendres el Govern, ERC i els Comuns de "fer perdre tres mesos preciosos" per negociar uns pressupostos "que són els mateixos" que els de febrer. Aquell projecte, que l'executiu va aprovar i tenia el suport dels comuns, però no dels republicans, va acabar retirant-se del Parlament per evitar una derrota en el debat de totalitat. "Aquests acords als quals han arribat el PSC, ERC i els Comuns es podien ja haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari", ha avisat Vergés en una roda de premsa des de la cambra catalana.
El portaveu no ha avançat si Junts presentarà una esmena a la totalitat o si durà els comptes al Consell de Garanties Estatutàries. Vergés ha assegurat que l'única diferència amb el projecte presentat el febrer es troba en uns "pràcticament 900 milions d'euros" que, en aquell primer document, estaven en "fons addicionals". "Resulta que ara són els pràcticament 900 milions que s'han assignat als acords als quals han arribat (el Govern) amb ERC I els Comuns", ha afegit.
Per als de Carles Puigdemont, els "problemes" de Catalunya -com l'habitatge, Rodalies o una "fiscalitat que ofega"- no queden coberts pels pressupostos i "es queden al carrer". "Aquests pressupostos sumen el fracàs del PSC, també les renúncies d'ERC i les polítiques extremistes dels Comuns", ha dit Vergés. Així, aquests comptes "no són per Catalunya, sinó pel PSC", que podrà "assegurar i posposar la legislatura fins al final", a parer de Junts.
PSC i ERC lamenten que es qüestionin els comptes
El president parlamentari del PSC, Ferran Pedret, ha carregat contra els grups crítics amb el projecte de pressupostos i els ha acusat de practicar el “pitjorisme”. Després que el Govern hagi registrat els comptes a la cambra, Pedret ha retret a formacions com Junts, PP i Vox que posin en dubte el projecte i ha afirmat que hi ha grups als quals “els produeix una mena d’enyorança, de tristor, quan hi ha bones notícies pel país”. “Hi ha gent que pensa que si li anés malament al país potser els aniria una mica millor políticament a ells, però nosaltres no compartim aquest enfocament”, ha dit.
ERC ha respost a Junts i ha negat que els comptes pactats amb el Govern siguin "els mateixos" que els que l'executiu va presentar fa tres mesos. Així ho ha reivindicat el portaveu adjunt republicà al Parlament, Jordi Albert, en roda de premsa. "És del tot fals", ha constatat. També ha reiterat que la disposició econòmica dels comptes "existeix" per arribar a un acord amb la comunitat educativa, després que la consellera d'Educació, Esther Niubó, hagi assegurat que la proposta dels sindicats educatius s'està "comptabilitzant", però que la xifra està "fora de l'abast" de les possibilitats del Departament.
El PP i Vox presenten esmenes a la totalitat
El PP ha titllat els pressupostos "d'estafa política" i presentarà "immediatament" una esmena a la totalitat. Així ho ha dit el portaveu del partit al Parlament, Juan Fernández, en una roda de premsa en què ha argumentat l'esmena a la totalitat per una "discrepància total i absoluta" amb el projecte de comptes de l'executiu. "No volem maquillar uns pressupostos equivocats. No volem obrir un debat sobre partides concretes, sinó sobre el model", ha dit Fernández. El portaveu popular no ha descartat que la formació porti els comptes al Consell de Garanties Estatutàries. Al seu torn, Vox també ha anunciat esmena a la totalitat als comptes.
La CUP veu una "oportunitat perduda" en els comptes
La diputada de la CUP Laure Vega ha assegurat que el Govern, ERC i els Comuns han negociat "per inèrcia" els pressupostos del 2026, un projecte que suposa una "oportunitat perduda". "El Govern i els socis han fet el que s'esperava d'ells", ha reblat en una roda de premsa al Parlament, on ha anunciat que els anticapitalistes decidiran la setmana que ve si presenten una esmena a la totalitat als nous comptes. Per a Vega, el moment actual "no és per a promeses buides", sinó per a una "aposta nacional clara" i que suposi una "millora descarada" de la vida de la ciutadania. De fet, considera que els pressupostos només serviran per "allargar la vida" al PSC i per "salvar" el Govern.