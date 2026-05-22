L’agència de detectius Método 3 s’incorpora a la defensa de Jonathan Andic

Jonathan Andic, acusat de la mort de l'empresari i fundador de Mango, va ser detingut aquest dimarts a casa seva, però va pagar la fiança d'un milió d'euros que demanava la Fiscalia per evitar entrar a presó provisional. La resolució judicial, que apunta l'existència d'un "possible mòbil econòmic" en la mort del seu pare Isak Andic, ha estat rebatuda per portaveus de la família i per la defensa del mateix Andic, encapçalada per l'advocat Cristóbal Martell -que també ha estat l'advocat de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol i de l'exfutbolista blaugrana Dani Alves-.
Fonts de la defensa expliquen que les acusacions van sorprendre l’empresari el mateix dia de la seva detenció i que, per això, l’equip legal va optar per una estratègia de màxima cautela i li va recomanar no respondre a les preguntes de la jutgessa. Aquest fet no li va permetre rebatre la tesi de la jutgessa i, per això, ara se sumarà a la defensa de l'acusat l'agència de detectius Método 3, coneguda pel cas d’espionatge de La Camarga, perquè elabori noves proves pericials que reforcin la tesi exculpatòria d'Andic.
Aquesta agència privada, creada a Barcelona a mitjans dels anys vuitanta per Francisco Marco, va ser una de les més conegudes de l’estat espanyol per la participació en investigacions vinculades a grans fortunes i litigis empresarials. Va estar implicada en el cas de La Camarga del 2013, que va destapar l’enregistrament d’una conversa entre l’exlíder del PP català Alicia Sánchez-Camacho i María Victoria Álvarez, exparella de Jordi Pujol Ferrusola, al restaurant La Camarga de Barcelona. Episodi que va desencadenar una investigació judicial i va situar Método 3 al centre d’una forta polèmica política i mediàtica.
Ara els advocats d'Andic han avançat que sol·licitaran una nova compareixença judicial perquè l’acusat pugui donar explicacions detallades i refutar allò que qualifiquen de “greus errors” en la investigació dels Mossos. Una defensa en què esperen comptar amb les proves pericials que reculli Método 3.
Manté el càrrec a Mango
Tot i que la investigació continua avançant, Jonathan Andic manté el seu càrrec com a vicepresident de Mango i, de moment, no hi ha moviments en la companyia que apuntin a canvis en aquest sentit, segons han informat aquest dijous a Europa Press fonts pròximes. El gener de 2025, el consell d'administració de Punt Fa, societat que aglutina el negoci de Mango, va nomenar el conseller delegat de l'empresa, Toni Ruiz, nou president, i a Jonathan Andic, vicepresident del consell. Així mateix, el consell de la societat Mango MNG Hòlding va nomenar president a Jonathan Andic i vicepresidentes a les seves germanes Judith Andic i Sarah Andic. Tots aquests càrrecs es mantenen de moment després de les novetats judicials conegudes aquesta setmana.
Jonathan Andic no va estar sol
Jonathan Andic no va estar sol des que el pare, el fundador de Mango Isak Andic, va precipitar-se des d'un precipici a prop de Montserrat i va perdre la vida i els Mossos d'Esquadra van arribar al lloc dels fets. Mitja hora després de la caiguda, dos escaladors van sentir els crits del fill i van apropar-s'hi, tal com avança La Vanguardia. De fet, Andic creia que eren dos agents dels Mossos que venien a ajudar-lo. Segons la reconstrucció dels fets de la policia, el fill va trucar a la parella del pare, Estefanía Knuth, quatre minuts després de la caiguda i, passats dos minuts, va alertar al telèfon d'emergències 112.
Si bé, els agents de seguretat ciutadana de la comissaria de Martorell no van personar-se immediatament i els dos escaladors van acompanyar Jonathan Andic fins aleshores. El van ajudar a desfer la part del camí que havia caminat amb el pare i, a mig trajecte, van topar amb el primer policia. Els Mossos, però, no han pres declaració als dos homes perquè entenen que el seu testimoni no té valor, ja que van arribar quan Isak Andic ja s'havia precipitat.