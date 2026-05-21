Jonathan Andic no va estar sol: dos escaladors el van atendre a Montserrat després de la caiguda del pare

Jonathan Andic no va estar sol des que el pare, el fundador de Mango Isak Andic, va precipitar-se des d'un precipici a prop de Montserrat i va perdre la vida i els Mossos d'Esquadra van arribar al lloc dels fets. Mitja hora després de la caiguda, dos escaladors van sentir els crits del fill i van apropar-s'hi, tal com avança La Vanguardia.
De fet, Andic creia que eren dos agents dels Mossos que venien a ajudar-lo. Segons la reconstrucció dels fets de la policia, el fill va trucar a la parella del pare, Estefanía Knuth, quatre minuts després de la caiguda i, passats dos minuts, va alertar al telèfon d'emergències 112.
Si bé, els agents de seguretat ciutadana de la comissaria de Martorell no van personar-se immediatament i els dos escaladors van acompanyar Jonathan Andic fins aleshores. El van ajudar a desfer la part del camí que havia caminat amb el pare i, a mig trajecte, van topar amb el primer policia.
Els Mossos, però, no han pres declaració als dos homes perquè entenen que el seu testimoni no té valor, ja que van arribar quan Isak Andic ja s'havia precipitat. Sí que van entrevistar el vigilant de les coves de Salnitre, que va assegurar no haver sentit l'impacte de la caiguda i tampoc els crits d'angoixa del fill.
Què diuen les proves indiciàries?
Jonathan està acusat de la mort de l'empresari i fundador de Mango i, després de ser detingut aquest dimarts a casa seva i passar a disposició judicial als jutjats de Martorell, va abonar la fiança d'un milió d'euros que demanava la Fiscalia per evitar entrar a presó provisional. Ara, els seus advocats preparen la declaració davant la jutgessa per desmuntar el mòbil econòmic al qual apunten els Mossos.
D'altra banda, la magistrada de Martorell imposa al fill del fundador de Mango la retirada del passaport, li prohibeix sortir d'Espanya i el cita setmanalment davant del jutjat. En aquests moments, a més, la causa ja no es troba sota secret de sumari.
Una informació publicada pel diari Ara, el buidatge de la informació del telèfon mòbil que han dut a terme els Mossos en el marc de la investigació ha permès situar el fill en el lloc de l'incident pocs dies abans. En concret, d'acord amb les dades de la geolocalització de Jonathan, el fill del magnat tèxtil va recórrer les coves on es van produir els fets en diverses ocasions els dies previs. A més, el buidatge de les dades del telèfon també va permetre identificar diversos missatges entre pare i fill en què s'evidencia la mala relació que tenien.
Portaveus de la família defensen la innocència del fill que “no existeixen ni es trobaran proves de càrrec legítimes contra ell”. Segons aquests portaveus autoritzats, el convenciment sobre la seva innocència és “absolut”, i s’han mostrat “segurs que el desenvolupament de les diligències així ho demostrarà”.