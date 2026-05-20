Turull posa el termòmetre a les primàries de Junts a Barcelona: es reuneix amb Giró i Argimon

Jornada de reunions a Junts davant les primàries que se celebraran per triar el candidat a Barcelona. Segons diverses fonts consultades per Nació, el secretari general de la formació, Jordi Turull, s'ha citat amb bona part dels noms que es plantegen o s'han plantejat aspirar a ser el cap de cartell a la capital catalana. Turull, en aquest sentit, s'ha trobat amb Jaume Alonso-Cuevillas, primer advocat de Carles Puigdemont en la batalla judicial des de l'exili, que ha transmès tenir forces per presentar-se; amb Jaume Giró, exconseller d'Economia; amb Josep Maria Argimon, exconseller de Salut; i també amb Glòria Freixa, diputada al Parlament. Els militants podran votar el 21 de juny.
Cuevillas, en una entrevista al diari El Món publicada fa unes setmanes, ja es va posar a disposició de la formació per ser el candidat. Un missatge, per cert, que va traslladar a l'octubre a Puigdemont en una reunió a Waterloo. L'expresident de la Generalitat, l'any 2018, el va sondejar per si volia ser cap de cartell, però va acabar declinant l'oferta. Finalment es va presentar com a candidat per Girona a les eleccions al Congrés que es van celebrar el 2019, i després va fer el salt al Parlament, on va integrar-se dins la mesa quan Laura Borràs presidia la institució. Va plegar de l'òrgan rector de la cambra per desavinences sobre una resolució sobre l'autodeterminació, i finalment va deixar l'acta.
Fins ara, l'únic que ha confirmat de manera oficial que aniria a les primàries és Jordi Martí, cap de files del grup municipal des que va plegar Xavier Trias. Les ofertes -induïdes- del sector privat no el van convèncer per desistir de la pugna barcelonina, i ha mantingut el pols fins al final. Un altre dels actors que sempre es té en compte a Junts quan es tracta de la capital catalana és Giró, que va ser conseller d'Economia entre el 2021 i el 2022, i que s'ha guanyat per mèrits propis ser considerat un dels principals referents del sector pragmàtic del partit. Són diversos els quadres, segons les fonts consultades per Nació, que li han demanat fer un pas endavant amb un programa d'herència convergent.
Pel que fa a Argimon, es tracta d'un dels noms que ha sobrevolat l'escenari barceloní des que es va començar a buscar relleu de Trias. En alguna enquesta s'ha preguntat per ell. Va ser conseller de Salut al costat de Giró durant el mateix temps: els dos van deixar l'executiu després que la militància, seguint el criteri de Puigdemont, Turull i Borràs, votés en una consulta ajustada a favor d'abandonar la Generalitat. En els últims temps no ha tingut un perfil polític públic. En canvi, Glòria Freixa ocupa un escó al Parlament i no ha amagat les ganes de plantar batalla, si es dona el cas, en unes primàries. Un dels arguments és que, fins ara, no s'ha presentat mai cap candidata a l'Ajuntament de Barcelona.
Pel que fa al calendari, l'1 de juny es constituirà la comissió municipal territorial (CMT), que és l'organisme que ha de decidir com es procedirà a la tria del candidat. Davant de la possibilitat que hi hagi més d'un candidat -com tot indica-, serà aquest organisme l'encarregat de regir les primàries. El dia 21 de juny és l'escollit per la votació dels afiliats. Això vol dir que en la convenció municipalista de Junts, prevista pel 30 de maig, encara no es podrà presentar el candidat a la capital catalana. El favorit, que era Josep Rius, va decidir abandonar la cursa per no confrontar amb Martí. Això és el que va provocar, en essència, que més noms decidissin fer el pas. I per això Turull els ha volgut sondejar.