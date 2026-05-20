Onze dies de vaga, un sol objectiu: els metges mantenen el pols al Govern

El 30% dels metges segons Metges de Catalunya -el 4,3% segons el Departament de Salut- ha tornat a anar a la vaga aquest dimecres per reclamar millores en les condicions de treball, sobretot per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. Serà l’onzena jornada de vaga que convoca el sindicat Metges de Catalunya des de l’inici del conflicte a l'octubre. El sindicat carrega contra l’“immobilisme” del Departament de Salut i insta el president, Salvador Illa, a negociar. La vaga coincideix amb un mes sencer de mobilitzacions dels docents i també s’emmarca en una nova aturada dels metges a l’Estat. Més enllà de la vaga, el sindicat fa una crida a no assumir activitat addicional i voluntària i 59 anestesiòlegs de Bellvitge han anunciat que s’hi sumaran a partir del juny.
La vaga està prevista de les 8 hores de dimecres a les 8 hores de dijous i convoca el personal facultatiu -majoritàriament metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics del sistema sanitari- en una nova aturada de Metges de Catalunya per interpel·lar el Departament de Salut i el Govern en les seves reivindicacions, com un conveni propi i millores en les condicions laborals. Segons defensa el sindicat, Catalunya té competències per negociar-les.
Això sí, el col·lectiu també protesta a tot l'Estat en el marc de la quarta setmana de vaga que la Confederació de Sindicats Mèdics (CESM) ha convocat des del febrer i a la qual Metges de Catalunya dona suport. El conflicte amb el Ministeri de Sanitat, sobretot arran de la reforma de la llei que regula les relacions laborals en el sistema nacional de salut, l’estatut marc, també està encallat i sense negociacions. Per portar les demandes als carrers, Metges de Catalunya ha organitzat una concentració a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, davant del Palau de la Generalitat, i en què preveu recrear una sessió parlamentària per interpel·lar el president Illa.
El sindicat crida a no fer activitat addicional voluntària
El sindicat aprofitarà aquesta acció de protesta per explicar la campanya "Ni un minut més2, que fa una crida als metges a només assumir l’activitat ordinària i obligatòria i a no fer-ne d’addicional i voluntària. La campanya vol incrementar la pressió cap al Departament de Salut i el Govern i, a la vegada, visibilitzar que el funcionament estructural del sistema sanitari se sosté sobre la “sobrecàrrega permanent” dels professionals.
“Hem arribat al punt de considerar normal que un metge treballi 24 hores seguides o faci jornades setmanals de 60, 70 o 80 hores fent escreixos, doblatges, guàrdies o peonades (hores extra)”, explica el secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, en la presentació de la campanya a les xarxes socials.
Fonts del sindicat han avançat a l’ACN que 59 especialistes en Anestesiologia i Reanimació de l’Hospital de Bellvitge han comunicat que a partir de juny deixaran de fer activitat fora de la jornada ordinària (els trasplantaments i les guàrdies localitzades queden exclosos de l’aturada). En un comunicat, aquests professionals lamenten que, mentre l’activitat assistencial depèn “en gran manera del sobreesforç laboral”, l’administració no reconeix “aquest esforç”.
Serveis mínims: les urgències i les unitats especials funcionaran amb normalitat
Les vagues en l’àmbit sanitari tenen uns serveis mínims alts per garantir el servei d’assistència essencial. Segons l’ordre del Departament de Treball, aquest dimecres s’ha de garantir el “normal funcionament” dels serveis d'urgències i d’unitats especials d’urgència vital, com són les UCI, coronàries, d'hemodiàlisi, neonatologia, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, i fer les operacions que no es poden ajornar.
Els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP) i els Programa d'Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES) també hauran de garantir l'assistència urgent i aquest servei es prestarà amb un 25% de la plantilla dels centres. El transport sanitari haurà de preservar l’atenció als pacients d’urgències i de tractaments oncològics, de diàlisi i d’oxigenoteràpia. La resta de serveis funcionaran amb el mateix règim que en un dia festiu.