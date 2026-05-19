El nou pla d'usos de Ciutat Vella passa un nou filtre: el «sí» de Junts fa que Collboni no necessiti més suports

El nou Pla d'Usos de Ciutat Vella, a Barcelona, s'aprovarà amb la unió de les dues forces majoritàries del consistori, Junts i el PSC, i sense més suports. Aquesta és la realitat que s'ha constatat aquest dimarts a la Comissió d'Urbanisme, a l'hora de la primera votació que mostrava les cartes de totes les formacions polítiques de l'Ajuntament. Malgrat que el govern municipal s'animés a verbalitzar que també comptaria amb el suport del PP, finalment la formació liderada per Daniel Sirera s'hi ha acabat abstenint. La regidora Sonia Devesa (PP) ha sostingut que no podien votar a favor d'un text que consideren que té "massa forats". Al seu torn, BComú i ERC, interlocutors habituals del govern en altres fronts, s'han mostrat especialment crítics amb la proposta de l'executiu de Jaume Collboni i li han demanat que el retiri. A banda, Vox també hi ha votat en contra.
El govern local insisteix que amb aquest text es posaran noves barreres als negocis que l'Ajuntament té poc interès en què proliferin. Fan referència a la prohibició d'obrir nous locals de venda de productes de cànnabis, com el CBD, però també a les limitacions sobre altres botigues com les de fundes de mòbil, de souvenirs o d'arranjament d'ungles.
Tanmateix, tal com va detallar Nació, ja feia temps que tant les forces d'esquerres de l'oposició com diverses entitats veïnals -entre les quals la FAVB, que agrupa la majoria d'associacions de la ciutat- veien amb preocupació el nou text del govern del PSC. Les crítiques d'aquest front se centren en què el nou text, que marca les línies mestres del futur comercial al districte de Ciutat Vella, permetria obrir nous negocis per a turistes que ara no estan permesos, com els espais d'emmagatzematge de maletes, establiments de lloguer de segways, patinets o bicicletes, o locals de venda d'entrades per a activitats per a visitants. També s'assenyalava que ara mateix no hi ha la possibilitat d'obrir noves discoteques i que el nou pla d'usos permetria que se n'estrenin algunes de noves. En aquest cas, el regidor del districte, Albert Batlle, va recalcar divendres passat que això era una possibilitat residual i va reivindicar que les que poguessin aparèixer estarien ubicades "a la perifèria" del districte.
De moment, malgrat la manca de suports afegits, si no hi ha cap sorpresa, el pla s'aprovarà amb la majoria absoluta de què disposen socialistes i juntaires. Sumats (Junts, 11, PSC, 10) arriben als 21 regidors, just la marca que decanta la balança en un consistori de 41 representants electes.