Jonathan Andic, a disposició judicial per la mort del seu pare

Jonathan Andic ja ha passat a disposició judicial com a presumpte autor de la mort del seu pare, Isak Andic, fundador de Mango. Els Mossos d'Esquadra han detingut a primera hora del matí d'aquest dimarts al fill de l'empresari acusat d'homicidi. Isak Andic va morir el passat 14 de desembre del 2024 a Montserrat, després de caure per un fort desnivell.
Andic, després de declarar en seu policial, ja ha estat traslladat als jutjats de Martorell, on ha passat a disposició de la jutgessa del cas, que encara està sota secret d'actuacions. El fill i presumpte autor de la mort d'Isak Andic ha arribat a dependències judicials als volts de les 13 hores, escortat pels Mossos i emmanillat. El seu advocat, Cristóbal Martell, ja havia arribat prèviament als jutjats, mentre que agents dels Mossos també hi han entrat portant caixes amb material de la investigació. Martell també ha estat l'advocat de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol i de l'exfutbolista blaugrana Dani Alves.
Tot i que, en un inici la mort es va considerar un accident, ja des d'un inici, els Mossos van tenir oberta la via criminal. Fonts policials expliquen que els indicis de criminalitat existeixen, però són dèbils, per això, els investigadors aspiren a obtenir una confessió de l'únic sospitós en seu judicial.
Cal recordar que la mort del magnat tèxtil, amb 71 anys d'edat, es va produir en un barranc d'uns 100 metres proper a les coves de Salnitre de Collbató, a la zona de Montserrat. Ara fa poques setmanes, va transcendir que l'autòpsia no trobava lesions compatibles amb un intent de frenar una caiguda accidental. Concretament, l'informe mèdic assegurava que no hi havia elements que "suggereixin un gest instintiu de protecció o d’amortiment en el moment de la caiguda ni a les mans ni als avantbraços".
La família Andic es pronuncia
Portaveus autoritzats de la família afirmen que Jonathan Andic "està declarant" aquest dimarts al matí. "No podem afegir molts detalls més perquè el cas està sota secret de sumari", puntualitza la família que, afegeix: "La col·laboració amb la justícia ha estat i serà màxima en el marc d'aquestes diligències".
Cas reobert el març de 2025
La causa per la mort del fundador de Mango es va arxivar de forma provisional al gener de 2025 sota la hipòtesi d'un accident fortuït. Tanmateix, dos mesos després el jutjat d'instrucció número 5 de Martorell la va reobrir el març de 2025 arran de noves línies d'investigació dels Mossos d'Esquadra.
El cas va fer un gir radical l'octubre de 2025 en transcendir que la policia l'investigava oficialment com un possible homicidi, després de detectar fortes contradiccions entre el relat del fill i les dades de geolocalització del seu mòbil, així com un rerefons de greus tensions familiars originades perla gestió de l'imperi tèxtil. La revelació dels resultats de l'autòpsia va estrènyer el cercle sobre Jonathan Andic fins que aquest dimarts 19 de maig ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra.