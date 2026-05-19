De Collbató a Montserrat: la ruta de les coves de Salnitre on va morir Isak Andic

El cas de la mort del fundador de Mango, Isak Andic, continua entrebesant-se. Aquest dimarts, els Mossos d'Esquadra han detingut el fill de l'empresari, Jonathan Andic, acusat d'homicidi, després de més d'un any d'investigacions. Fonts policials expliquen que els indicis de criminalitat existeixen, però són dèbils, per la qual cosa els investigadors aspiren a una confessió en seu judicial.
Isak Andic va caure fent una excursió a la zona de Collbató, en una de les rutes per arribar a l'Abadia de Montserrat. L'empresari es va precipitar quan caminava sol amb el fill Jonathan, que havia demanat a l'equip de seguretat privada de la família que els donés intimitat. Això, juntament amb les trucades telefòniques que va fer just després dels fets, va fer encendre les alarmes de la policia.
Montserrat és ple de camins i corriols; i l'orografia del terreny fa que molts d'aquests camins -la gran majoria estrets- transcorrin pel costat d'estimbats de fins a 300 metres de caiguda. El camí de les coves del Salnitre és un dels molts recorreguts per pujar a l'abadia de Montserrat. És un dels més llargs, ja que comença a la zona sud de la muntanya. És uns dels itineraris més típics si es comença des de Collbató.
La ruta es fa en dues hores i mitja o tres, i es comença des del pàrquing de les coves de Salnitre. Quan fa uns tres quilòmetres que es transcorre per camins estrets s'arriba a l'ermita de Sant Miquel. En aquest moment ja s'assoleixen els 820 metres d'altitud, més de 400 metres més des de l'inici de la ruta. Aquesta ermita es troba a més alçada que el monestir de Montserrat. Llavors s'ha de seguir pels camins, més segurs però mantenint les pujades i baixades, fins a l'Abadia.
Les incògnites: el van assassinar?
Estefanía Knuth, la parella d'Isak Andic durant els últims anys de vida, va revelar a la policia que la relació entre l'empresari i Jonathan no era del tot bona. Tot i això, és cert que el dia de la mort d'Andic, l'únic testimoni present era el fill, fet que fa més difícil per a la policia sostenir les proves.
Ràpidament, la família Andic va fer públic un comunicat en què assegurava que confia en la innocència de Jonathan. Segons van comunicar fonts de l'entorn del grup tèxtil Mango, la família Andic estava "segura que aquest procés acabarà tan aviat com sigui possible i es demostrarà la innocència de Jonathan".
Al mateix missatge, recordaven que la família mai ha fet comentaris sobre el cas i anunciava que tampoc ho farà en cap moment, però subratllava que continuaria col·laborant amb les autoritats competents. Amb la detenció de l'únic sospitós, les perspectives dels Andic s'allunyen substancialment. Accident o assassinat? Encara és una incògnita.