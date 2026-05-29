El PP retalla distàncies amb Sánchez abans dels escàndols del PSOE, segons el CIS

Males notícies per a Pedro Sánchez en l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS). L'estimació del maig, feta abans dels escàndols que esquitxen José Luis Zapatero i els socialistes espanyols, ja apunta a una retallada important del PP i de Vox. És cert que continuaria guanyant les eleccions i el PSOE tot just es deixa dues dècimes respecte al baròmetre de l'abril, però la dreta i l'extrema dreta espanyola recuperen més de tres punts. L'enquesta es va elaborar 4 al 18 de maig i, per tant, encara no mesura ni la imputació de l'expresident espanyol ni el registre a la seu de Ferraz i les investigacions revelades.
Concretament, el PSOE continuaria guanyant les eleccions espanyoles amb un 36,2% dels vots, deixant-se tot just dues dècimes respecte el baròmetre del mes d'abril. Ara bé, el PP faria una bona retallada sumant un 24,9% dels suports i guanya fins a 1,3 punts percentuals respecte l'estimació d'ara fa un mes. A la recuperació dels d'Alberto Núñez Feijóo cal afegir-hi la reviscuda de Vox, que reverteix la tendència a la baixa dels últims mesos i se situa ara amb un 16,2% dels vots, el que suposa un 1,5% més que a l'abril.
Pel que fa a la resta de partits del Congrés, pocs canvis. Sumar es manté estable en un 5,7%, només una dècima per sota de l'últim registre, mentre que Podem augmenta tres dècimes i es queda en el 2,5%. Per sota quedaria S'ha acabat la festa que marcaria un sorprenent 2,4%. Pel que fa als partits catalans, ERC sumaria un 2,6% i perdria tres dècimes respecte el baròmetre de l'abril mentre que Junts es manté i es quedaria en un 0,8%. Bildu amb un 0,9% (-0,4%), el BNG amb un 0,7% i el PNB amb un 0,5% (-0,3%) tanquen l'enquesta del CIS.
El baròmetre sí que va coincidir amb la crisi pel brot d'hantavirus, que va finalitzar el 10 de maig amb l'arribada a Tenerife dels passatgers del MV Hondius i el posterior ingrés dels catorze espanyols que hi viatjaven a l'hospital militar Gómez Ulla de Madrid. En aquest període, també hi havia en marxa el judici pel cas de les mascaretes que esquitxava l'exministre socialista José Luís Ábalos i el de judici de la Kitchen que jutja la cúpula d'Interior del govern de Mariano Rajoy. Caldrà esperar al baròmetre del juny, però, per mesurar quins efectes electorals tenen els últims escàndols que esquitxen el PSOE.