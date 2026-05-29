Fracassa l'intent d'una consulta a la militància d'ERC sobre els pressupostos d'Illa

No hi haurà consulta a la militància d'ERC sobre els pressupostos pactats amb Salvador Illa. El col·lectiu Primer d'Octubre, un sector crític del partit, ha anunciat aquest divendres que no ha pogut assolir els 772 avals que eren necessaris per forçar aquesta convocatòria que havia de decidir la posició d'ERC davant els comptes catalans. Els impulsors consideren que l'acord tancat la setmana passada "desactiva de facto" el procés participatiu perquè el "buida de contingut". En paral·lel, aquest sector crític d'ERC, dels més minoritaris però també dels més actius, anuncia que continuarà treballant des de dins del partit perquè "recuperi el seu projecte original i torni a posar l'independentisme al centre sense ambigüitats". Tal com va explicar aquest diari, els pressupostos han deixat un remor de fons que no ha quallat i que per ara no activa cap oposició a l'espera d'un cicle electoral amb expectatives de remuntada. Informa Lluís Girona.\r\n