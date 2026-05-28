Pedro Sánchez donarà explicacions al Congrés pels escàndols al PSOE

Pedro Sánchez donarà explicacions davant els últims escàndols del PSOE. El president del govern espanyol ha demanat comparèixer al Congrés per informar sobre "la situació política" arran de les "últimes investigacions judicials conegudes". Minuts abans, ERC, el BNG, Podem i Compromís havien sol·licitat la mateixa compareixença i s'havien sumat a la majoria de partits de l'arc parlamentari. Fins i tot des de Sumar, soci de govern del PSOE, han augmentat aquest dijous les crítiques cap a Sánchez, a qui li han retret la inacció davant totes aquestes causes judicials.
Fonts de la Moncloa apunten que la compareixença es produirà en tot cas després del 19 de juny, un cop l’expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero hagi declarat a l’Audiència Nacional els dies 17 i 18 de juny. La junta de portaveus abordarà la petició en els pròxims dies i la compareixença podria tenir lloc la setmana del 22 de juny. També es produirà dies abans del comitè federal del PSOE del 27 de juny. El jutge atribueix a Zapatero una participació en una trama de tràfic d’influències vinculada al rescat de l’aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. L’expresident està investigat per delictes d’organització criminal, tràfic d’influències i falsedat documental, acusacions que ell nega.
Crítiques de Sumar i els socis
Sumar ha endurit el discurs contra el PSOE, a qui recrimina falta de reacció, mentre també recolza la denúncia d'una campanya orquestrada per la dreta per intentar desestabilitzar l'executiu. La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha criticat que la "política no és la vergonya que s'estan veient aquests dies". El diputat de Compromís adscrit a Sumar, Alberto Ibáñez, ha admès que la confiança dels socis al Govern "està sota mínims". La portaveu dels Comuns, Aina Vidal, ha advertit al PSOE que s'està equivocant en prendre's "una mica de broma" aquest assumpte i que ha de despertar perquè els seus socis estaven aguantant "l'indicible".
Al seu torn, el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha demanat a Sánchez doni explicacions al parlament per la trama que investiga l’Audiència Nacional i que va provocar l’entrada d’agents de la UCO a la seu del PSOE. “Ha de venir aquí i donar explicacions detallades, que no siguin propostes que després no arriben enlloc, i amb noms i cognoms”, ha manifestat en declaracions a la premsa a la cambra baixa. Rufián, que ha denunciat l’existència d’un “colpisme mediàtic, judicial i policial”, ha avisat que “el silenci li servia a Rajoy”, però no a l’esquerra.
La moció de censura, complicada
El PP ha tret la calculadora per mirar si li surten els números per intentar destronar Sánchez. Però, per ara, la moció de censura no té cap possibilitat de prosperar i fins i tot és pràcticament impossible que ho faci a curt termini. Alberto Núñez Feijóo -o qualsevol altre candidat que es vulgui presentar- necessitaria el suport de 176 diputats, però, per ara, els actors necessaris per aconseguir la suma no estan per la labor. Amb el suport de Vox no n'hi ha prou i Junts i el PNB es despengen d'una operació que és inviable per les diferències evidents entre l'extrema dreta espanyola i els nacionalistes catalans i bascos.