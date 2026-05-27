Sandro Rosell, Villarejo i un exdirigent veneçolà: qui va entrar a la seu del PSOE?

Què hi fa Sandro Rosell a l'auto sobre l'enèsima trama que esquitxa el PSOE? I José Manuel Villarejo? I un exdirigent veneçolà? Doncs són tres dels noms més cridaners d'una llista de 26 persones sobre les quals el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, vol saber quan van entrar o sortir de la seu socialista a Ferraz. Amb cert misteri, això sí, perquè a l'auto no es justifica perquè es volen conèixer els accessos d'aquestes persones. Però, sigui com sigui, considera que van tenir alguna mena de paper en una suposada trama per "desestabilitzar" processos judicials oberts contra el partit i el seu entorn.
L'expresident del Barça és un dels noms que apareix a la llista i es demana els registres de la seva presència a Ferraz del 2024 fins a l'actualitat. El mateix ocorre amb el comissari jubilat de la policia espanyola o amb Nervis Villalobos, viceministre d'Energia Elèctrica de Veneçuela sota el govern d'Hugo Chávez. També destaca l'exdiputat del PP i secretari d'Estat de Seguretat del PP sota el Govern de Mariano Rajoy, Francisco Martínez o la periodista Patrícia López, que va morir a finals del 2025. Destaca que apareix al costat d'implicats en la trama com Santos Cerdán, Leire Díaz o l'empresari Javier Pérez Dolset.
De totes aquestes i altres persones, el jutge Pedraz demana saber-ne el registre d'accés a Ferraz. Això vol dir el dia i l'hora en què van entrar i sortir de la seu socialista i tota la informació disponible i registrada sobre l'assumpte o el motiu de la visita, qui va acompanyar-les, qui els va rebre a recepció i qualsevol altre informació vinculada a la seva visita. El magistrat també permet als agents de l'UCO que, si durant el registre identifiquen altres persones implicades en els fets, les puguin afegir també en aquesta llista de persones de les quals se'n demana l'activitat a Ferraz.
Enèsima trama que esquitxa el PSOE
Amb Pedro Sánchez pendent d'una reunió amb Lleó XIV que havia de permetre al president del govern espanyol desviar una mica l'atenció dels problemes domèstics amb José Luis Rodríguez Zapatero, la UCO entrava a primera hora a la seu del PSOE, al carrer Ferraz, per demanar informació en l'enèsima causa que afecta el partit. En aquest cas, s'investiga a l'Audiència Nacional i està estretament vinculada al cas de Leire Díez, l'anomenada lampista del PSOE. La causa que instrueix el jutge Santiago Pedraz afecta Díez, però també Santos Cerdán, la gerent del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, i l'empresari Javier Pérez Dolset, entre d'altres.
Tots ells formaven un grup organitzat per protegir Sánchez, el govern espanyol i el PSOE, interferint en causes judicials o investigacions judicials o policials. Les actuacions, segons detalla la interlocutòria de 50 pàgines que autoritza l'entrada al quarter general socialista, poden constituir delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets, inducció al fals testimoni, falsedat documental, acusació falsa, tràfic d'influències, prevaricació i delicte contra les institucions de l'Estat.