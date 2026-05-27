Jaume Giró descarta presentar-se a les primàries de Junts a Barcelona

Un dels noms que sobrevolava les primàries de Junts a Barcelona ha declinat participar-hi. Jaume Giró, exconseller d'Economia i veu de referència del sector pragmàtic, ha descartat fer el pas, segons ha fet públic en un comunicat. "No tinc intenció de presentar la meva candidatura a les primàries per a l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta opció no ha format part de les meves previsions, malgrat les demandes i mostres d'encoratjament que he rebut de militants, simpatitzants i quadres de la formació; un suport que agraeixo profundament, però que he declinat de manera constant", ha remarcat Giró. Per ara, els aspirants són Jordi Martí, Pilar Calvo -novetat del dia- i Jaume Alonso-Cuevillas.
"Desitjo que Junts articuli una candidatura sòlida, integrada per perfils de persones preparades, competents i responsables, que serveixin al bé comú de Barcelona i responguin als interessos del país i de la seva capital", assenyala l'exconseller d'Economia, que recorda que a principis de setembre de l'any passat va deixar l'acta com a diputat al Parlament i també la direcció del partit per discrepàncies amb el rumb adoptat per Carles Puigdemont. "Avui, aquelles raons mantenen la seva vigència plena i la meva determinació roman inalterada", sosté Giró, a qui dirigents locals i quadres territorials havien reclamat que fes el pas a Barcelona per imprimir un nou rumb a la formació.
L'exconseller tanca el comunicat amb un prec de cara a la nova legislatura municipal a la capital catalana. "Espero que el resultat de les pròximes eleccions permeti la formació d'un govern que garanteixi la prosperitat de Barcelona i de tota la seva ciutadania, independentment del barri on resideixi, i que es fomenti l'economia productiva, la igualtat de drets i la cohesió social", remarca Giró. En els últims mesos, l'exconseller s'ha posicionat a favor del nou finançament pactat entre el PSOE i ERC, i sempre s'ha mostrat obert a pactar amb els socialistes, també en clau catalana. El rumb de col·lisió entre Puigdemont i Sánchez, que va culminar amb la ruptura de l'Acord de Brussel·les, no el satisfeia.
Amb la decisió de Giró i la negativa de Josep Rius -que era el principal favorit fa tan sols una setmana- a presentar-se, queden almenys tres noms amb aspiracions. El primer en fer el pas va ser Martí, actual cap de files del grup municipal, que va declinar les ofertes del sector privat per mantenir-se en la batalla. Cuevillas, que ha parlat amb Puigdemont sobre l'escenari barceloní, també està a disposició del partit. I l'última en sumar-se a la tria interna ha estat Calvo, que ha rebut l'aprovació tant de Waterloo com de Míriam Nogueras -la seva cap de files a Madrid, on és diputada des del 2021- per fer el pas. Hi ha temps fins l'1 de juny per presentar-se a unes primàries que seran el dia 21.