Josep Rius descarta ser el candidat de Junts a Barcelona: «La confrontació interna ens debilita»

Moviment de llarg abast a Junts de cara a la cursa per triar el candidat a l'alcaldia de Barcelona. Josep Rius, el favorit de Carles Puigdemont per convertir-se en cap de cartell a les municipals de l'any vinent, ha descartat postular-se. Ho ha fet públic a través d'un comunicat difós a la xarxa social X que arriba només tres dies després que Jordi Martí, company seu al grup del partit al consistori barceloní, comuniqués a la direcció que tenia intenció de ser el candidat al 2027. Un pas que es va interpretar com un desafiament a la cúpula -mai ha estat l'opció preferida de Carles Puigdemont- i que ara ha tingut una conseqüència: Rius descarta fer el pas perquè no vol alimentar la "confrontació interna".
"El projecte per Barcelona que he treballat durant tot aquest temps és de suma i no de confrontació. A l'alcalde Xavier Trias ens l'estimem tots, i és un referent per tots nosaltres. Per això, en cap cas, crec que s'hagi de plantejar el projecte de la ciutat estant al costat o al marge ni de l'alcalde Trias ni del president Puigdemont", assenyala el dirigent de Junts, que també és vicepresident del partit, portaveu i diputat al Parlament. Quan Tatxo Benet, president de FemCat, va descartar l'oferta que li havia arribat de Waterloo per encapçalar la candidatura de Junts, Rius es va convertir en el màxim favorit. Les ofertes induïdes a Martí provinents del sector privat no l'han retirat, però, de la batalla.
"L'anunci fet pel company Jordi Martí [...] altera algunes de les condicions imprescindibles que m'he fixat per poder impulsar un projecte de renovació, proposta i ambició per Barcelona, que vagi més enllà de la crítica necessària i prioritzi el model de ciutat que volem. [...] Un projecte que ha de partir, des del primer moment, de la suma i no pas de la confrontació o el desafiament intern. Per a mi això era i és una línia vermella. En lloc de fer-nos forts, la confrontació interna ens debilita; debilita tant el projecte de Barcelona com el projecte nacional de Junts", reflexiona Rius, que vaticina que qualsevol confrontació amb Martí "no servirà" perquè tant el partit com el grup municipal en surtin reforçats.
Què ha de passar a partir d'ara? Només hi ha un candidat que s'hagi postulat de portes endins de manera oficial. Martí va comunicar a Jordi Turull, secretari general de la formació, que es volia presentar, i això va descol·locar la cúpula. Turull, en un esmorzar informatiu, va assenyalar fa unes setmanes que corresponia a ell i a Puigdemont presentar una proposta a la militància, que seria l'encarregada de validar-la. Qui també s'ha ofert de manera pública -en va parlar a Waterloo amb el líder a l'exili- és l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, que fa dos anys va deixar l'acta de diputat al Parlament després d'una legislatura en què va col·laborar estretament amb Laura Borràs.