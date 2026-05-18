Badalona, al punt de mira d'Hisenda: l'oposició demana explicacions a Albiol

Polèmica entorn de la gestió de Xavier García Albiol a Badalona. L'oposició ha demanat explicacions a l'alcalde després que el Ministeri d'Hisenda hagi posat l'Ajuntament en el punt de mira per impagaments a proveïdors. Concretament, Badalona està obligat a acollir-se al Mecanisme de Pagament a Proveïdors per haver-los pagat més enllà dels trenta dies de termini que marca la llei i l'interventor municipal ha advertit d'un "incompliment flagrant" de la llei de morositat. Els grups del PSC, ERC, els Comuns i Guanyem han emès un comunicat conjunt en què demanen una reunió urgent amb l'alcalde i l'interventor.
Guanyem, la formació liderada per Dolors Sabater, havia denunciat hores abans que Hisenda havia intervingut els comptes de l'Ajuntament de Badalona. Des del consistori, però, segons publica el mitjà públic Badalona Comunicació, diuen que l'acusació de Guanyem és "falsa i alarmista" i asseguren que el problema amb el període mitjà de pagaments als proveïdors s'arrossega des del 2018. Així doncs, el govern d'Albiol resta importància a la decisió d'Hisenda i defensa que treballa per posar-se al dia amb el pagament de les factures impagades que reconeix el Ministeri.
Segons apareix en els documents publicats per Hisenda, l'Ajuntament de Badalona tarda una mitjana de 126 dies a pagar als proveïdors -i en algunes ocasions fins als 210 dies-, una xifra molt per sobre del termini de 30 dies que està estipulat per llei. Si bé Guanyem parla d'una "intervenció encoberta" dels comptes per part del Ministeri, l'Ajuntament ho nega i assegura que està licitant els principals contractes de la ciutats que estaven vençuts, com el de la neteja, mentre que regularitza el deute històric. Recentment, el govern d'Albiol ha abonat més de trenta milions d'euros corresponents a factures pendents des de feia anys.
L'oposició demana explicacions a Albiol
Arran d'aquests fets, l'oposició demana explicacions detallades sobre les mesures adoptades per l'Estat i l'impacte real sobre les finances i la gestió municipal. Els grups de l'esquerra consideren que aquestes dades evidencien el "fracàs" de la gestió econòmica d'Albiol i adverteixen que la ciutat es troba en "paràlisi administrativa". Els informes tècnics de les últimes setmanes advertien de l'existència d'un romanent atípic i d'un baix nivell d'execució pressupostària, així com del retard en el pagament de factures a proveïdors.
"És inadmissible que Badalona acumuli centenars de milions sense executar mentre serveis essencials continuen deteriorant-se i la ciutat pateix una evident manca d’inversions efectives", assenyalen des de l’oposició. Per aquest motiu, els grups municipals reclamen la compareixença urgent del govern municipal per donar explicacions, l’accés complet als informes econòmics i d’intervenció, un pla de xoc per revertir el col·lapse administratiu i garantir el compliment dels terminis de pagament i transparència sobre les exigències imposades pel Ministeri d’Hisenda.