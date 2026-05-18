Endavant Andalusia rebutja el front de Rufián: «Pugem perquè som independents a l'esquerra estatal»

Cop de porta d'Endavant Andalusia al front d'esquerres que proposa Gabriel Rufián per a l'Estat. El líder del partit andalusista, José Ignacio García, ha anunciat aquest dilluns que la seva formació concorrerà a les properes eleccions espanyoles després de no fer-ho el 2023, però ha advertit que el partit mantindrà la seva línia "independent" respecte a l'"esquerra clàssica i tradicional" que està al govern espanyol. García s'ha pronunciat així en una entrevista a Canal Sur Radio després que Endavant Andalusia s'hagi convertit en la gran sorpresa de les eleccions quadruplicant els seus resultats per passar de dos a vuit diputats. En ser qüestionat per la reflexió del portaveu d'ERC al Congrés, apel·lant a la col·laboració de les forces a l'esquerra del PSOE, García ha volgut deixar "molt clar" que Endavant ha pujat perquè ha mantingut una "línia independent de les esquerres clàssiques i tradicionals" que són al govern espanyol. Informa Lluís Girona.\r\n