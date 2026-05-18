18 de maig de 2026

Política

Els Comuns avisen el Govern que «no doni ni calendaris ni acords per tancats» sobre els pressupostos

  • El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, en roda de premsa.

Publicat el 18 de maig de 2026 a les 11:46

Els Comuns alerten el Govern que "no doni ni calendaris ni acords per tancats" sobre els pressupostos. Així ho ha dit el portaveu de la formació al Parlament, David Cid, en una roda de premsa a la seu del partit abans de la reunió amb l'executiu per "actualitzar" l'acord per als pressupostos. Cid ha advertit que encara "queda feina a fer". "Si estigués fet, no sé per què em convoquen al Departament d'Economia", ha dit. El portaveu parlamentari dels Comuns ha insistit que els tres eixos en què es basarà la negociació són habitatge, mobilitat i desigualtat, i entre les mesures que planteja la formació per als comptes hi ha una taxa del 2% als rics i una "política accelerada i contundent" per mobilitzar habitatge protegit.

