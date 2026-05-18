Els Comuns avisen el Govern que «no doni ni calendaris ni acords per tancats» sobre els pressupostos

Els Comuns alerten el Govern que "no doni ni calendaris ni acords per tancats" sobre els pressupostos. Així ho ha dit el portaveu de la formació al Parlament, David Cid, en una roda de premsa a la seu del partit abans de la reunió amb l'executiu per "actualitzar" l'acord per als pressupostos. Cid ha advertit que encara "queda feina a fer". "Si estigués fet, no sé per què em convoquen al Departament d'Economia", ha dit. El portaveu parlamentari dels Comuns ha insistit que els tres eixos en què es basarà la negociació són habitatge, mobilitat i desigualtat, i entre les mesures que planteja la formació per als comptes hi ha una taxa del 2% als rics i una "política accelerada i contundent" per mobilitzar habitatge protegit.\r\n