El PP perdria la majoria absoluta a Andalusia per l'ascens de les minories amb el 50% escrutat

El PP tornaria a guanyar les eleccions andaluses, però perdria la majoria absoluta amb el 50% escrutat. Els primers resultats atorguen al president andalús, Juanma Moreno, entre 52 diputats, per tant, per sota dels 55 que marquen la majoria absoluta. Els populars perdrien sis escons dels 58 que van obtenir als comicis del 2022.
Amb el 50% escrutat, el PSOE, encapçalat per María Jesús Montero, obtindria el pitjor resultat de la seva història en unes eleccions andaluses amb 28 escons. Amb aquests resultats, se situarien per sota dels 30 que tenia i que, de fet, ja eren el mínim històric del partit al parlament andalús.
Les eleccions també consolidaren Vox com a tercera força política amb 17 diputats, tres més dels que tenia fins ara. Mentre pel que fa als partits d'esquerres, Por Andalucía obtindria entre 5 i 6 escons, i Adelante Andalucía es mouria entre els 4 i els 5 diputats. Tot això en una jornada electoral ha estat marcada per un augment significatiu de la participació. Segons dades oficials, a les sis de la tarda havia votat el 52,16% del cens, 7,6 punts més que a les eleccions andaluses del 2022.