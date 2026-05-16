USTEC exigeix a ERC i Comuns que condicionin els pressupostos a les demandes dels docents

USTEC reclama a ERC i Comuns que condicionin el seu suport als pressupostos de la Generalitat al compliment per part del Govern a les demandes dels docents. La portaveu del sindicat, Iolanda Segura, ha exigit als dos grups parlamentaris que assumeixin “la responsabilitat” de la situació i situïn les reivindicacions del sector com una “prioritat irrenunciable” en plena negociació dels comptes del Govern de Salvador Illa.
Després del Consell Nacional d’USTEC, celebrat aquest dissabte, Segura ha advertit que no s’entendria que els pressupostos del 2026 tirin endavant sense atendre els compromisos amb l’educació pública: “No poden servir per enquistar el conflicte, sinó que han de formar part de la seva solució”. A més, la dirigent sindical ha confirmat que des d'USTEC ja han establert converses amb les direccions d’ERC i els Comuns.
USTEC també ha carregat contra el Departament d’Educació per haver ajornat la reunió de la Mesa Sectorial, de dimarts a dimecres, que servirà per continuar negociant amb els sindicats. Segons ha explicat Segura, Educació els va comunicar el canvi divendres a la nit al·legant “problemes d’agenda” de la consellera Esther Niubó.
En aquesta línia, el sindicat considera “incomprensible” que el Govern continuï ajornant les negociacions en un context marcat per 17 jornades de vaga i, a més, des d'USTEC han aprofitat per denunciar "la manca de voluntat negociadora de l’executiu del PSC". Des del sindicat, també critiquen que el Departament no pretengui entregar fins dimarts la proposta negociadora per respondre a les demandes dels docents, només un dia abans de la reunió. USTEC ja ha advertit que, si el document no inclou avenços reals, podria no assistir a la trobada de dimecres.
Pressió sobre Illa i advertència de noves vagues
En paral·lel, Segura ha reclamat una implicació directa del president de la Generalitat en les negociacions i ha assegurat que el conflicte educatiu “ja no és una qüestió sectorial”, sinó “una responsabilitat de país”. De fet, la portaveu del sindicat ha insistit que “seria molt necessari que ens poguéssim reunir amb Illa”. Des d'USTEC també han fet una crida a “endurir” el cicle de mobilitzacions després de les protestes dels últims mesos i ha situat la vaga del 27 de maig com una jornada clau en defensa de l’educació pública.