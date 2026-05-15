Fernando Carrera serà el candidat del PSC a l'alcaldia de Badalona

El PSC ja té candidat per a Badalona. Fernando Carrera, que ja exercia com a líder del partit al consistori, intentarà plantar cara a Xavier Garcia Albiol a les eleccions municipals del 2027. Així ho ha comunitat aquest divendres el partit després d'un procés de recollida d'avals que Carrera ha superat mentre que un segon candidat, un militant històric socialista a la ciutat, no ha superat el llindar. D'aquesta manera, Carrera ha estat proclamat candidat als comicis locals sense necessitat de celebrar primàries. Exassessor de Manuel Valls a l'Ajuntament de Barcelona, Carrera ja va presentar-se com a número tres de la llista del PSC a les eleccions del 2023. Amb la marxa de l'exalcalde Rubén Guijarro, Carrera ha exercit de president del grup al consistori i és primer secretari de l'agrupació socialista de Badalona. El nomenament de Carrera com a candidat s'afegeix al d'Albiol per part del PP, Àlex Montornès per part d'ERC i probablement Aïda Llauradó repetirà amb els Comuns. Queda per saber si Dolors Sabater repetix amb Guanyem i si Junts, Vox i Aliança Catalana presenten candidat. Informa Lluís Girona.\r\n