«Catalunya no pot perdre aquesta oportunitat»: la intrahistòria del viatge d'Illa a Califòrnia

SAN FRANCISCO (ESTATS UNITS) | La bandera catalana oneja orgullosa a l’entrada de l’Intercontinental Mark Hopkins Hotel, al cor de San Francisco. Tot un gest envers el president de la Generalitat, que l’hotel sol fer amb motiu de visites de personalitats internacionals. No deixa de ser curiós veure la senyera en honor al president català sense la “companyia” de l’espanyola. Aquesta és una de les imatges que ofereix el viatge institucional que el president Salvador Illa està duent a terme a Califòrnia. Una estada que s’ha concentrat en cinc dies intensos, amb un fort component econòmic, però també polític.
La visita va patir un ajornament per la malaltia del president el febrer, que va obligar a modificacions sensibles. Així, va caure la trobada amb el governador de Califòrnia, Gavin Newsom, que estava programada i era un fet important, ja que Newsom és un polític que transcendeix Califòrnia i ha esdevingut referent de l’oposició més combativa a Donald Trump. Podria ser candidat a la Casa Blanca. Aquest dijous, Illa s’ha reunit amb la vicegovernadora Elena Kounalakis.
Un altre esdeveniment previst que s’ha hagut de suprimir va ser la presència del president en l’actuació de l’Orfeó Català a Los Angeles, dirigit pel prestigiós músic Gustavo Dudamel. S’havia concebut l’acte com el colofó de la visita, però Illa no hi va poder ser. Per la resta, l’estada del president català a la costa oest ha estat nodrida d’activitats, fruit d’un treball intens.
Sis mesos de preparació i una Cambra molt activa
Un viatge com aquest, el quart després de Mèxic, la Xina i Japó-Corea del Sud, es prepara durant sis mesos i en aquest cas ha estat objecte de diverses reunions de treball de fins a una quinzena de persones entre membres de l’equip del president, l’agència Acció, molt ben estructurada a Califòrnia, i la Cambra de Comerç de Barcelona. El paper de la Cambra ha estat crucial en aquest viatge presidencial, com ho ha estat en els anteriors.
Això s’explica perquè l’entitat catalana compta amb una homologació amb el moviment de cambres internacional que li permet tenir unes antenes molt sensibles sobre la situació del teixit empresarial en cada país. Illa va subratllar el paper que havia tingut Josep Santacreu, president de la Cambra de Barcelona, en els contactes mantinguts amb els emprenedors californians. De fet, Santacreu ha tingut un protagonisme clar (“compartit”, que diria Illa) en totes les reunions amb empresaris, començant amb el sopar discret amb alts directius catalans de Silicon Valley poques hores després de l’arribada del president a San Francisco dimarts passat.
Un altre avantatge de la Cambra és la seva major neutralitat política respecte d’altres organitzacions econòmiques. Al ser una corporació de dret públic, no es posiciona com ho faria una patronal i això fa que resti al marge de les inevitables tensions entre Govern i organitzacions patronals. En tot cas, un tret de la feina feta per l’entitat cameral ha estat la discreció, amb un paper més actiu en clau interna, el que evita trepitjar ulls d epoll en el terreny sempre delicat del poder econòmic català.
Un viatge sempre anuncia bones notícies
La percepció que batega entorn el viatge presidencial és que del vol d’Illa a la costa del Pacífic vindran bones notícies. El món econòmic no comparteix algunes crítiques que se solen fer sobre aquests viatges com a poc productius perquè no arriben amb grans anuncis, sinó que es veuen com un pas més per generar imputs, especialment de cara als governs amfitrions. Així es va produir a Mèxic, on poc després de la visita d’Illa algunes empreses catalanes van veure desbloquejades algunes carpetes.
També ara hi haurà bones notícies. L’empresa tecnològica NVIDIA té presvist el trasllat d’activitats a l’estat espanyol, amb l’arribada tant de directius com de tècnics. També Plug and Play, una de les plataformes que ofereix solucions tecnològiques a startups i grans empreses i que Illa visità dimecres, va emetre senyals de voler fer més negoci a Barcelona. Entre els interlocutors catalans ha estat visible el poder de tracció del Barcelona Supercomputing Center (BSC).
La IA i el moment geopolític portaven a Califòrnia
L’elecció de Califòrnia com a destinació presidencial no oferia dubtes. En aquest cas, s’han trobat dues urgències: el salt produït amb la IA i la situació geopolítica. Les antenes econòmiques catalanes asseguren aquest dies que “Catalunya no pot perdre aquesta oportunitat” i que ha d’estar dins del circuit del talent. Precisament la IA ofereix unes possibilitats de descentralització del talent i alhora de potenciar-lo.
Al llarg de la visita, una cosa que ha constatat la delegació catalana és el nombre rellevant de catalans que hi ha en el cor de la IA, a Silicon Valley. És aquest un potencial que cal aprofitar. També s’ha fet evident una realitat: la rellevància de la universitat pública catalana. Són molts els enginyers i experts en IA sorgits de la universitat catalana, en especial la UPC. Gairebé el 70% del talent català a Silicon Valley prové d’universitats públiques.
Finalment, des de l’elecció de Trump, va fer pensar des de Barcelona que era convenient establir contacte amb l’Amèrica científica assetjada per la nova Administració nord-americana i fer una aposta per la tecnologia i la ciència sota pressió. Hi ha qui veu aquí la possibilitat, ja acaronada en altres països europeus (en especial, a Alemanya) per atreure científics i investigadors. Per aixòIlla ha insistit aquests dies que el seu és un govern "pro-ciència". Però, de moment, l’obsessió del Govern i del món empresarial català és que Catalunya estigui dins del circuit del coneixement. El viatge hi ajudarà.