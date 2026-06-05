Quins suports tenen els candidats de les primàries de Junts a Barcelona?

La comissió municipal territorial (CMT), l'òrgan que regeix la tria del candidat a Barcelona, ja ha fet oficials els precandidats a les primàries que se celebraran el 21 de juny. Cap sorpresa en l'alineació: Jordi Martí, Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso-Cuevillas tenen ara fins dijous vinent per recollir avals i, després, serà la mateixa CMT qui les haurà de validar. Quins suports té cadascun dels protagonistes de les primàries? Quin paper ha jugat i jugarà Carles Puigdemont? Com ho afronta la direcció? Tothom a la cúpula té les mateixes preferències? Aquesta és una guia per entendre com estan els equilibris interns en una votació que va més enllà del que pugui passar a Barcelona.
Jordi Martí
"Si Xavier Trias hagués estat alcalde, l'hauria triat com a successor", sostenia aquests dies un bon coneixedor de l'ecosistema de Junts a Barcelona. Als seus 65 anys, interpreta que ha arribat el seu moment. Que desistís de fer el salt al sector privat va motivar que Josep Rius, favorit de Puigdemont, desistís: volia esquivar un enfrontament amb Martí. Per què? Perquè una derrota s'hauria interpretat com un cop al líder a l'exili. L'actual cap de files a l'Ajuntament compta amb el suport de bona part de la federació de Barcelona -la va presidir en temps de CDC-, però no és l'opció de Puigdemont ni tampoc la de Jordi Turull, secretari general de Junts. Va explorar un pacte amb l'exconseller Jaume Giró.
Pilar Calvo
El seu nom no estava al radar, quan va arrencar el ball de futuribles. Míriam Nogueras, cap de files a Madrid, va avalar que fes el pas -comparteixen grup parlamentari al Congrés-, i són diverses les fonts que situen Albert Batet, adjunt a Puigdemont, en la gènesi de l'operació. El seu pas per la Crida Nacional per la República la va vincular, durant un temps, amb Jordi Sànchez, el primer secretari general de Junts. Gonzalo Boye la va elogiar i compta amb part de l'entorn de Turull. Presideix el consell nacional del partit des de l'últim congrés, i va establir bona relació amb els presos polítics perquè va ser la seva portaveu quan van arrencar una vaga de fam a finals del 2018.
Glòria Freixa
Secretària primera de la mesa del Parlament al costat de Josep Rull, va arrencar la seva trajectòria com a diputada després de les eleccions del 2017 i ha anat creixent. Ha rebut mostres de suport en públic rellevants, com la de Salvador Vergés, portaveu de Junts a la cambra catalana -i un nom que es veu amb bons ulls per part de sectors de la formació en cas que calgui procedir al relleu de Puigdemont-, o bé de Joan Canadell, també diputat i molt popular entre les bases en el moment que es va fundar el partit. També compta amb simpaties dins del turullisme, tot i que va arrencar com un perfil més independent. Milita a l'agrupació de Sarrià-Sant Gervasi, la més important del partit a la ciutat.
Jaume Alonso-Cuevillas
És el més outsider, en termes d'influència dins del partit, però segurament el més conegut des que Junts va néixer com a marca electoral. Una reunió amb Puigdemont a l'octubre li ha permès, abans de presentar-se oficialment, donar la imatge que el líder a l'exili validava el seu projecte. Va estar ben connectat amb Laura Borràs, tot i que discrepàncies estratègiques amb ella el van fer plegar de la mesa del Parlament quan ella n'era la presidència. Aquesta proximitat va fer que mai tingués una bona relació amb Turull. No li faltaran suports a Barcelona -coneix bé la ciutat i els cercles de poder-, i presumeix de tenir adscripció puigdemontista: va ser el seu primer advocat des de l'exili.