Espanya i Marroc reforcen la frontera amb Ceuta pels rumors d'una segona entrada massiva

Quasi dues setmanes després que milers de persones travessaren la frontera a Ceuta, el rumor d'una possible nova entrada massiva aquest dissabte 15 d'agost ha posat en alerta el Marroc i Espanya, enmig d'un clima de tensió per la gestió i el trasllat de menors arribats durant la crisi migratòria.
Tant les autoritats marroquines com el govern espanyol han reforçat la seguretat a Ceuta durant aquesta setmana davant la difusió, a través de Facebook, Instagram i WhatsApp, de missatges que animen a travessar de nou la frontera cap a Espanya. El Marroc ha desplegat controls terrestres, patrulles i noves barreres al litoral de la ciutat de Fnideq (Castillejos), i han organitzat controls en les carreteres que condueixen a la frontera amb Ceuta.
D'altra banda, el govern espanyol ha desplegat 880 agents de la Policia Nacional i 714 de la Guàrdia Civil, als quals se sumen uns 2.000 militars en tasques de suport. També s'ha reforçat la presència de l’exèrcit i el Ministeri d'Interior ha anunciat que incorporarà 45 agents de la Unitat Policial de Resposta (UPR) i 20 especialistes d’Estrangeria i Fronteres. Les dues parts continuen les batudes i el reforç de la tanca fronterera i s'han instal·lat estructures metàl·liques al mar amb xarxes i filferro espinós per impedir que es pugui arribar a Ceuta nedant.
Nova barrera a Melilla
Davant la crisi a Ceuta, el govern espanyol també ha reforçat la frontera a Melilla amb una nova barrera flotant que separa l'estat espanyol del Marroc a través d'un espigó de 500 metres. La infraestructura, semblant a la col·locada recentment a l’espigó d’El Tarajal, a Ceuta, té l’objectiu de reforçar el control dels accessos per mar davant la possibilitat d’una nova entrada massiva de migrants. La instal·lació ha comportat el tancament temporal del pas de persones pel dic sud per motius de seguretat.
Una nova reunió a finals d'agost per afrontar la crisi
El govern espanyol i les comunitats autònomes celebraran una Conferència Sectorial de Joventut i Infància presidida per la ministra Sira Rego el pròxim 27 d’agost. Durant la cita, que servirà oficialment per parlar de l’entrega de 25 milions d’euros a Ceuta per atendre els menors arribats durant la crisi migratòria del juliol, Rego també demanarà mantenir un debat sobre l’atenció dels menors i la situació general a la ciutat autònoma. Mentrestant el Marroc reclama a Espanya el retorn d'aquests menors al país i recorda que l'executiu de Pedro Sánchez "té la responsabilitat del destí d'aquests infants i les circumstàncies de la seva presència lluny de les seves famílies".