Estat i autonomies abordaran la situació dels migrants de Ceuta el 27 d'agost

El govern espanyol i les comunitats autònomes celebraran una Conferència Sectorial de Joventut i Infància presidida per la ministra Sira Rego el pròxim 27 d’agost. Durant la cita, que servirà oficialment per parlar de l’entrega de 25 milions d’euros a Ceuta per atendre els menors arribats durant la crisi migratòria del juliol, Rego també demanarà mantenir un debat sobre l’atenció dels menors i la situació general a la ciutat autònoma. L’ordre del dia s’ha acordat en una comissió tècnica amb els directors generals d’Infància de les comunitats, una trobada telemàtica a la qual hi havia tots els territoris excepte Aragó, Castella i Lleó i Extremadura, han indicat fonts del Ministeri de Joventut.
“Durant la Comissió, les comunitats autònomes presidides pel PP s’han negat a incorporar a l’ordre del dia de la Conferència del pròxim 27 d’agost un punt informatiu i de debat sobre l’atenció a aquests menors i la situació de Ceuta. En tot cas, la presidenta de la Conferència, la ministra Sira Rego, proposarà de nou la inclusió d’aquest punt a l’inici de la reunió, que s’haurà de votar”, han remarcat des del govern espanyol.
A principis d’agost, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, va avisar que la ciutat no podia fer-se càrrec dels més de 750 migrants menors d’edat arribats es a través de la frontera amb el Marroc. “Abans que comencessin les arribades per mar, ja teníem al voltant de 180 menors, quan la capacitat ordinària de Ceuta, segons la llei, és de només 29. Quan va acabar la primera crisi d’arribades per mar, abans de l’allau, ens vam trobar amb 750”, va alertar.
Des del govern espanyol han recordat repetidament que la llei d’estrangeria, reformada fa un any, preveu, entre altres mesures, l’acollida “vinculant i solidària” per part de totes les comunitats autònomes d'una part dels menors migrants que han arribat els darrers dies a Ceuta. Per la seva banda, la Fiscalia General de l’Estat (FGE) ha afirmat que actuarà si alguna comunitat autònoma rebutja o “mostra reticències per assumir de forma immediata” la recepció dels menors migrants no acompanyats que es troben a Ceuta.