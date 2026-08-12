El xoc entre Espanya i Itàlia afecta milers de passatgers de tercers països

Les primeres conseqüències pel xoc entre Espanya i Itàlia arran de la crisi migratòria de Ceuta ja es comencen a notar. Segons les darreres dades facilitades pel Ministeri d'Interior, la policia espanyola ja ha controlat 2.143 viatgers de tercers països arribats a Espanya en 149 vols procedents d'Itàlia, dins dels controls fronterers aleatoris establerts després de la batussa amb Giorgia Meloni. Només a l'aeroport de Barcelona-el Prat s'han controlat aquest dimarts fins a 141 passatgers de 8 vols (Venècia, Bèrgam, Torí, Bolonya, Roma, Nàpols i Milà).
Tal com detallen les mateixes fonts del ministeri, els controls són de caràcter aleatori i el govern espanyol els ha imposat com a resposta a la decisió d'Itàlia de suspendre l'espai Schengen amb Espanya fins al 15 d'agost arran de la crisi a Ceuta. Així doncs, com a mínim, fins aquest dissabte el govern espanyol també mantindrà les seves contramesures de resposta a les polítiques de Meloni, les quals han obert una crisi diplomàtica entre els dos països.
Aquests controls, que s'estan duent a terme en ports i aeroports, consisteixen en la verificació de la identitat, el passaport i la nacionalitat dels viatgers. En el cas dels ciutadans de tercers països, també es comprovarà el visat o el permís de residència. Les inspeccions seran aleatòries i podran modificar-se abans del termini previst si canvien les circumstàncies que han motivat la seva adopció.
Un conflicte diplomàtic en plena escalada
La crisi es va desencadenar després que Itàlia decidís suspendre temporalment l'aplicació de Schengen amb Espanya i reforcés els controls a les seves fronteres, una decisió que també va coordinar parcialment amb França i, des de llavors, el govern espanyol ha criticat reiteradament una mesura "sense precedents". L'executiu de Sánchez també ha recordat que Itàlia ha estat durant anys l'estat de la Unió Europea amb més arribades irregulars per la ruta del Mediterrani central i que Espanya "mai va respondre imposant controls similars", sinó que va col·laborar en la redistribució de migrants i en les operacions de suport europeu.
Després d'escalar la crisi amb Espanya, Itàlia també es va aliar amb Dinamarca i va emetre un comunicat en què defensa que s'han d'implementar centres de retorn en tercers països "i altres solucions innovadores fora d'Europa".Les dues cap de govern a la Unió Europea s'han enorgullit d'haver "encapçalat una política d'immigració estricta" tant als seus països com al continent. "És especialment greu quan els migrants il·legals -que no tenen dret a romandre als nostres països- cometen delictes violents, es dediquen al tràfic de drogues o són responsables de violència sexual", critiquen en el text.